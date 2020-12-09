сегодня, 16:18
Депутаты горсовета требуют убрать киоски, торгующие алкоголем
На заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства депутатам рассказали, как в городе перемещают самовольно установленные нестационарные торговые объекты.
- Мы сталкиваемся с сопротивлением недобросовестных предпринимателей, которые еще и привлекают сотрудников частных охранных агентств. Приходилось работать ночью, - пожаловалась начальник управления потребительского рынка города Ася Франценюк.
В самовольно установленных павильонах продают некачественную продукцию. Гарантировать ее безопасность никто не может.
Депутатов, прежде всего, волновала незаконная торговля алкоголем.
- Много жалоб от жителей на работу таких киосков во дворах, которые работают круглосуточно. Торгуют «фанфуриками». Как вы можете пресечь работу нелегального бизнеса, - спросила председатель комиссии, депутат по избирательному округу №16 Вера Урываева.
Оказалось, что полномочия муниципалитета в этом вопросе очень скромные.
- Мы ведем работу с коллегами из области, привлекаем полицию, ходим в рейды. Выписываются штрафы за незаконную торговлю. И если к нам поступает мотивированное заключение из областного управления потребрынка, то мы исключаем этот киоск из схемы расположения, - ответила Ася Франценюк.
- В своем округе я уже полтора года веду борьбу с такой торговлей. В киоске, который находится в трехэтажном доме, круглосуточно продают алкоголь. Там рядом ночуют посетители, есть видео и фото. Говорят, что в Тамбове этот вопрос решили, – возмутился депутат по избирательному округу №6 Игорь Крутских.
- В Сырском руднике тоже есть несколько киосков, торгующих круглосуточно алкоголем. Меня избиратели завалили жалобами. Как можно навести порядок? – обратился депутат по избирательному округу №30 Андрей Иголкин.
-Эта проблема в каждом округе. Есть ли практические примеры, сколько реально расторгли договоров с предпринимателями из-за незаконной торговли алкоголем, - спросила депутат по избирательному округу №15 Екатерина Пинаева.
По словам начальника управления, в этом году ни одного случая. А в прошлом году по итогам были примеры. Но предприниматели обращаются в суды, чтобы исключить спорный пункт из договора и суды, чаще всего, становятся на их сторону.
Депутаты предложили составить список по каждому округу с конкретными адресами, организовать рейды и добиться сноса таких киосков.
Фото пресс-службы Липецкого городского Совета.
максу
ссср
Милая Оксана
макс
Петрович
Инстраграммчик почИтывать надо !
Саня
Гость
Пранк