Общество

сегодня, 16:18

Депутаты горсовета требуют убрать киоски, торгующие алкоголем

9 680
#торговля спиртным
Депутаты горсовета требуют убрать киоски, торгующие алкоголем

На заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства депутатам рассказали, как в городе перемещают самовольно установленные нестационарные торговые объекты. 

В 2019 году в принудительном порядке перемещено 56 киосков, в добровольном порядке с незаконно занимаемой территории – 36. В 2020 году перемещено пять киосков, добровольно вывезены 34. В 2020 году эта работа была осложнена ограничительными мерами, отсутствием большей части сотрудников управления потребрынка на рабочих местах из-за болезни.

- Мы сталкиваемся с сопротивлением недобросовестных предпринимателей, которые еще и привлекают сотрудников частных охранных агентств. Приходилось работать ночью, - пожаловалась начальник управления потребительского рынка города Ася Франценюк.
В самовольно установленных павильонах продают некачественную продукцию. Гарантировать ее безопасность никто не может.

Депутатов, прежде всего, волновала незаконная торговля алкоголем.

- Много жалоб от жителей на работу таких киосков во дворах, которые работают круглосуточно. Торгуют «фанфуриками». Как вы можете пресечь работу нелегального бизнеса, - спросила председатель комиссии, депутат по избирательному округу №16 Вера Урываева.

Оказалось, что полномочия муниципалитета в этом вопросе очень скромные.

- Мы ведем работу с коллегами из области, привлекаем полицию, ходим в рейды. Выписываются штрафы за незаконную торговлю. И если к нам поступает мотивированное заключение из областного управления потребрынка, то мы исключаем этот киоск из схемы расположения, - ответила Ася Франценюк.

- В своем округе я уже полтора года веду борьбу с такой торговлей. В киоске, который находится в трехэтажном доме, круглосуточно продают алкоголь. Там рядом ночуют посетители, есть видео и фото. Говорят, что в Тамбове этот вопрос решили, – возмутился депутат по избирательному округу №6 Игорь Крутских.

- В Сырском руднике тоже есть несколько киосков, торгующих круглосуточно алкоголем. Меня избиратели завалили жалобами. Как можно навести порядок? – обратился депутат по избирательному округу №30 Андрей Иголкин.

-Эта проблема в каждом округе. Есть ли практические примеры, сколько реально расторгли договоров с предпринимателями из-за незаконной торговли алкоголем, - спросила депутат по избирательному округу №15 Екатерина Пинаева.

По словам начальника управления, в этом году ни одного случая. А в прошлом году по итогам были примеры. Но предприниматели обращаются в суды, чтобы исключить спорный пункт из договора и суды, чаще всего, становятся на их сторону.

Депутаты предложили составить список по каждому округу с конкретными адресами, организовать рейды и добиться сноса таких киосков.

Фото пресс-службы Липецкого городского Совета.
9 680
#торговля спиртным

Комментарии (9)

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максу

6 минут назад
ася не виновата, а виноват тот, кто ее поставил
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ссср

19 минут назад
в добром акала школ и садиков днем и ночью
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Милая Оксана

38 минут назад
Спрос порождает предложение!
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макс

58 минут назад
лучше добейтесь сноса АСИ фанценюк, она совсем не понимает что делать надо. лапшу вешает
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Петрович

59 минут назад
Гоголя 2 - рядом круглосуточно ! Продавцы проинструктированы что торгуют своей водкой, а хозяин виталик ежедневно отоваривается для себя в пятерочке, свое пойло -только для липчан!!!
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Инстраграммчик почИтывать надо !

сегодня, 16:39
- Мы сталкиваемся с сопротивлением недобросовестных предпринимателей, которые еще и привлекают сотрудников частных охранных агентств. НА КАЖДОМ КИОСКЕ НАМАЛЕВАТЬ СЛОВО ---- НАВАЛЬНЫЙ---- ! ВМИГ ПОЛИЦИЯ НАРИСУЕТСЯ ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Саня

сегодня, 16:38
На центральном рынке Вещевом машину негде поставить на стоянке одни продавцы всё заняли!!!!!
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Гость

сегодня, 16:35
Ау на центральном рынке,где торгуют вещами вся стоянка занята торгошами летом арбузы зимой ёлки.Может так и надо, налог за землю платить не надо просто классссс.
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Пранк

сегодня, 16:28
40 лет октября в двадцати метрах от бассейна посмотрите и рядом с пятым отделом полиции на углу!
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