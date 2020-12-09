Депутаты горсовета требуют убрать киоски, торгующие алкоголем

На заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства депутатам рассказали, как в городе перемещают самовольно установленные нестационарные торговые объекты.

В 2019 году в принудительном порядке перемещено 56 киосков, в добровольном порядке с незаконно занимаемой территории – 36. В 2020 году перемещено пять киосков, добровольно вывезены 34. В 2020 году эта работа была осложнена ограничительными мерами, отсутствием большей части сотрудников управления потребрынка на рабочих местах из-за болезни.



- Мы сталкиваемся с сопротивлением недобросовестных предпринимателей, которые еще и привлекают сотрудников частных охранных агентств. Приходилось работать ночью, - пожаловалась начальник управления потребительского рынка города Ася Франценюк.

В самовольно установленных павильонах продают некачественную продукцию. Гарантировать ее безопасность никто не может.



Депутатов, прежде всего, волновала незаконная торговля алкоголем.



- Много жалоб от жителей на работу таких киосков во дворах, которые работают круглосуточно. Торгуют «фанфуриками». Как вы можете пресечь работу нелегального бизнеса, - спросила председатель комиссии, депутат по избирательному округу №16 Вера Урываева.



Оказалось, что полномочия муниципалитета в этом вопросе очень скромные.



- Мы ведем работу с коллегами из области, привлекаем полицию, ходим в рейды. Выписываются штрафы за незаконную торговлю. И если к нам поступает мотивированное заключение из областного управления потребрынка, то мы исключаем этот киоск из схемы расположения, - ответила Ася Франценюк.



- В своем округе я уже полтора года веду борьбу с такой торговлей. В киоске, который находится в трехэтажном доме, круглосуточно продают алкоголь. Там рядом ночуют посетители, есть видео и фото. Говорят, что в Тамбове этот вопрос решили, – возмутился депутат по избирательному округу №6 Игорь Крутских.



- В Сырском руднике тоже есть несколько киосков, торгующих круглосуточно алкоголем. Меня избиратели завалили жалобами. Как можно навести порядок? – обратился депутат по избирательному округу №30 Андрей Иголкин.



-Эта проблема в каждом округе. Есть ли практические примеры, сколько реально расторгли договоров с предпринимателями из-за незаконной торговли алкоголем, - спросила депутат по избирательному округу №15 Екатерина Пинаева.



По словам начальника управления, в этом году ни одного случая. А в прошлом году по итогам были примеры. Но предприниматели обращаются в суды, чтобы исключить спорный пункт из договора и суды, чаще всего, становятся на их сторону.



Депутаты предложили составить список по каждому округу с конкретными адресами, организовать рейды и добиться сноса таких киосков.



Фото пресс-службы Липецкого городского Совета.

