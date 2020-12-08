Общество
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Коронавирус в Липецкой области: 149 новых случаев, 7 умерших
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Всего с начала пандемии в регионе выявлено 12 384 больных COVID-19.
За последние сутки в Липецкой области выявлено 149 случаев COVID-19, сообщает стопкоронавирус.рф. За этот срок завершили лечение 77 пациентов. Ресурс стопкоронавирус.рф сообщает о семи смертях пациентов с COVID-19 в Липецкой области.
С начала пандемии COVID-19 в регионе зарегистрировано 12 384 пациентов с коронавирусной инфекцией. Успешно завершили лечение 9 704 человека, скончались 147.
За последние сутки в России выявлено 26 097 случаев COVID-19, выписано 24 938 человек. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 515 009 случаев коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 1 981 526.
С начала пандемии COVID-19 в регионе зарегистрировано 12 384 пациентов с коронавирусной инфекцией. Успешно завершили лечение 9 704 человека, скончались 147.
За последние сутки в России выявлено 26 097 случаев COVID-19, выписано 24 938 человек. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 515 009 случаев коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 1 981 526.
28 4152
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Хватит
Гость
Липчанка
Наблюлатель
гостья
Поезд в Пусан
Где логика?
Семён
Елена