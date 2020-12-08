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Коронавирус в Липецкой области: 149 новых случаев, 7 умерших

28 4152
#коронавирус
5
Коронавирус в Липецкой области: 149 новых случаев, 7 умерших

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 12 384 больных COVID-19.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 149 случаев COVID-19, сообщает стопкоронавирус.рф. За этот срок завершили лечение 77 пациентов. Ресурс стопкоронавирус.рф сообщает о семи смертях пациентов с COVID-19 в Липецкой области.

С начала пандемии COVID-19 в регионе зарегистрировано 12 384 пациентов с коронавирусной инфекцией. Успешно завершили лечение 9 704 человека, скончались 147.

За последние сутки в России выявлено 26 097 случаев COVID-19, выписано 24 938 человек. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 515 009 случаев коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 1 981 526.
28 4152
#коронавирус
5

Комментарии (28)

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Гость

9 минут назад
Статистика опаздывает на месяц, или даже два, все эти цифры это временной лаг, который был в сентябре-октябре, имеющий уши да услышит
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Хватит

12 минут назад
Брехать.Какой коронавирус.Дети как учатся,так и учатся,кружки работают.Пенсионеры,хоть нелегально,но работают.Просто разработчикам вакцины надо втюхать народу.Как и нано технологии.
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Гость

15 минут назад
И печенегов победим и половцев победим.. Статистика по умершим идёт с опозданием кто-то в месяц, имхо
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Липчанка

17 минут назад
Даже врачи говорят о том,ситуация на много лучшие,чем была в октябре,а вы всё пугаете народ
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Наблюлатель

19 минут назад
Неужели до людей не доходит ради чего затевался весь этот спектакль???
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гостья

23 минуты назад
Роман, а маски хоть немного, но помогают. Я тоже против запугиваний и штрафов. Но у нас народ по другому не понимает. Вон внизу Натали написала, что она без кашля и температуры скорую вызывать кинулась и в больницу пошла. Вопрос: а зачем? Ведь большинство переносят легко. Сама перенесла в средней форме, но дома. Надо с поликлиник начинать порядок наводить, чтобы не дошло до больниц. А у нас с одной стороны штрафы, а с другой бардак в поликлиниках. И люди сами по себе как могут.
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Поезд в Пусан

23 минуты назад
В детский сад не ходят дети В школу тоже не идут И студентов на рассвете Также мы не видим тут Не работают заводы ТРЦ и МФЦ Только теплится природа Знать не зная о гонце К нам летит метеорит Посмотри как хвост горит К нам летит метеорит Помоги митрополит (с) Громыка
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Где логика?

26 минут назад
Почему не вводите карантин?
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Семён

34 минуты назад
Зачем вы тут нагнетаете? В стране масштабная вакцинация началась уже. По радио сказали. Хотя прививок и на 1% липчан не хватит. Вот такие масштабы.
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Елена

36 минут назад
Закрывайте фитнесы,бассейны.Вы чего ждёте.Пора.
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