Общество

54 минуты назад

Четыре улицы частного сектора останутся без света

259
#отключение электроэнергии
Четыре улицы частного сектора останутся без света

А в домах на улице Горького и Циолковского не будет холодной воды.

5 октября с 10:00 до 16:00 без холодной воды останутся жители дома № 22 по улице Горького – воду для питья подвезут к дому. С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 12/1, 14/1 по улице Циолковского – цистерна с водой для нужд жителей подъедет к дому № 14/1 по этой же улице.

С 14:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 по улице Физкультурной, №№ 1, 2, 3, 5, 7, 13 по улице Моршанской. С 13:00 до 16:00 света не будет в домах №№ 6, 9а по улице Жуковского, №№ 16, 18а по улице Коммунистической, №№ 15, 17 по улице Бачурина. С 09:00 до 16:00 обесточат дома частного сектора на улицах Чкалова, Кирова, Буденного, Минской, а также СНТ «Ударник».

Отключения воды и света связаны с аварийными ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.
259
#отключение электроэнергии

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