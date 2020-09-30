Липецкая вечЁрка: продление ковидного карантина, убийство кастрюлей и споры о бесплатной детской площадке в «Сказке»

Сегодня, 29 сентября, стало известно о продлении запрета на массовые мероприятия до конца октября, липчанку осудили за убийство бывшего мужа кастрюлей, а горожане начали дискуссию — стоит ли делать бесплатной детскую площадку в Верхнем парке.





Запрет продлевали уже не в первый раз, причем летом это больше напоминало формальность, но сейчас ограничительные меры ужесточаются. Работодателям рекомендуют переводить сотрудников на удаленку, а пожилым людям сократить общение. С 30 сентября в общественный транспорт водитель может



— Маски, маски, надо сначала наладить автобусное сообщение. Автобусы переполнены. Маска в таком забитом людьми транспорте мало чем поможет. Надежда на свой иммунитет, — возмутился комментатор, подписавшийся Пользователем.



— Ковид-диссиденты, пора умнеть, будете ходить пешком, полезно для здоровья! Нет ничего сложного, просто, наденьте маски, — советует другой читатель, подписавшийся КоронавирусЪ.



То, о чем многие говорили, но власти отрицали, похоже, приближается. 55 классов 23 школ Липецка



В комментариях под этой новостью читатели тут же сообщили про некоторые школы, в которых, по их данным, болеет много детей, но на карантин никто не уходит.



— Когда же уже очнется наша Бессонова? Вот уже неделю в некоторых классах по 7-10 детей отсутствуют по болезни из 25. А половина тех, которые ходят, уже с симптомами ОРВИ. Закрывать классы она даже не думает, — возмущенный комментатор подписался «15 школа».



— 72 школа 7-е классы посмотрите сколько детей ходит, из 26 человек 13 нет и все равно не закрывают на карантин, говорят, что это нормально, — написал Гость.



— А у нас в классе учитель болеет и чихает, и кашляет, что за безобразие? Почему его допускают до работы в 38 школе? — спрашивает родитель.



За последние сутки в Липецкой области



— Интересно для кого написаны объявления на дверях магазинов, что вход без маски запрещён? Большинство конечно в масках, но ковид-диссиденты продолжают свою деятельность, нанося урон здоровью покупателей. Сегодня одна продавщица вообще была без маски и перчаток. Ей сделали замечание, а ей пофигу, — возмущается комментатор новости о заболеваемости.



— Нам ни о чем не говорят эти цифры, зачем это писать. Напишите сколько человек каждый день узнает об онкологии, — заявляет другой комментатор.



Липчанку Надежду Акулову так вывел из себя бывший супруг, что она



— Всё учёл. А то я тоже живу на Жуковского, и тоже частенько требую с жены пожрать и баклажку пивка, — написал один из наших читателей, прочитав новость.



Казалось бы хорошая новость — детская площадка в парке «Сказка» теперь



— Ё-мое, платно — плохо, бесплатно — плохо, люди, а вы не пробовали делать замечания другим, если они что-то ломают и т. д., а то отвернутся, и, типа, не видят, это касается и площадок внутри дворов, — сделал вывод другой комментатор новостей GOROD48. Ближе к вечеру сегодня пришло ожидаемое известие о продлении до конца октября запрета на массовые мероприятия.Запрет продлевали уже не в первый раз, причем летом это больше напоминало формальность, но сейчас ограничительные меры ужесточаются. Работодателям рекомендуют переводить сотрудников на удаленку, а пожилым людям сократить общение. С 30 сентября в общественный транспорт водитель может не пустить пассажира без маски — Маски, маски, надо сначала наладить автобусное сообщение. Автобусы переполнены. Маска в таком забитом людьми транспорте мало чем поможет. Надежда на свой иммунитет, — возмутился комментатор, подписавшийся Пользователем.— Ковид-диссиденты, пора умнеть, будете ходить пешком, полезно для здоровья! Нет ничего сложного, просто, наденьте маски, — советует другой читатель, подписавшийся КоронавирусЪ.То, о чем многие говорили, но власти отрицали, похоже, приближается. 55 классов 23 школ Липецка ушли на карантин . В этих классах 20% и более учеников заболели острыми респираторными вирусными инфекциями. При этом в мэрии подчеркнули, что оснований для полного перехода всех школ на дистанционную систему обучения нет.В комментариях под этой новостью читатели тут же сообщили про некоторые школы, в которых, по их данным, болеет много детей, но на карантин никто не уходит.— Когда же уже очнется наша Бессонова? Вот уже неделю в некоторых классах по 7-10 детей отсутствуют по болезни из 25. А половина тех, которые ходят, уже с симптомами ОРВИ. Закрывать классы она даже не думает, — возмущенный комментатор подписался «15 школа».— 72 школа 7-е классы посмотрите сколько детей ходит, из 26 человек 13 нет и все равно не закрывают на карантин, говорят, что это нормально, — написал Гость.— А у нас в классе учитель болеет и чихает, и кашляет, что за безобразие? Почему его допускают до работы в 38 школе? — спрашивает родитель.За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечился 81 человек , а заболели 37 жителей региона . Как обычно, чуть меньше половины (16 человек) — жители Липецка. Любопытно, что накануне, на втором месте по количеству заболевших был Краснинский район (7 человек), а сегодня в нем нет ни одного нового зараженного.— Интересно для кого написаны объявления на дверях магазинов, что вход без маски запрещён? Большинство конечно в масках, но ковид-диссиденты продолжают свою деятельность, нанося урон здоровью покупателей. Сегодня одна продавщица вообще была без маски и перчаток. Ей сделали замечание, а ей пофигу, — возмущается комментатор новости о заболеваемости.— Нам ни о чем не говорят эти цифры, зачем это писать. Напишите сколько человек каждый день узнает об онкологии, — заявляет другой комментатор.Липчанку Надежду Акулову так вывел из себя бывший супруг, что она забила его металлической кастрюлей . Сегодня суд приговорил женщину к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.— Всё учёл. А то я тоже живу на Жуковского, и тоже частенько требую с жены пожрать и баклажку пивка, — написал один из наших читателей, прочитав новость.Казалось бы хорошая новость — детская площадка в парке «Сказка» теперь будет бесплатной . Но эо сообщение вызвало много недовольства, сначала в соцсетях, а потом дискуссия возникла и на сайте GOROD48. Сторонники платного отдыха, уверены, что теперь площадку испортят дети постарше. Те же, кто ратует за нововведение, уверены, что платить за детский отдых под силу только олигархам.— Ё-мое, платно — плохо, бесплатно — плохо, люди, а вы не пробовали делать замечания другим, если они что-то ломают и т. д., а то отвернутся, и, типа, не видят, это касается и площадок внутри дворов, — сделал вывод другой комментатор новостей GOROD48.