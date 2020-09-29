Коронавирус
сегодня, 14:35
От COVID-19 сегодня лечатся 619 человек
9 2800
За последние сутки 81 житель Липецкой области завершил лечение от коронавирусной инфекции.
Всего на территории региона с начала пандемии зарегистрирован 6 061 случай новой коронавирусной инфекции, 5400 человек выздоровели, 42 человека умерли, 619 находятся на лечении.
Сейчас в больницах находятся 542 человека с диагнозом коронавирусная инфекция и 482 человека с подозрением на выделение вируса. Дома лечатся 77 человек с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждены 37 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших в Липецке — 16 человек, на второе место вышел Елец с семью заболевшими. В Грязинском районе диагноз «СOVID-19» подвердился у четырех человек, в Задонском — у трех, в Добринском и Становлянском районах — выявлены по два заболевших, в Долгоруковском, Измалковском, и Чаплыгинском районах — по одному.
Любопытно, что вчера в Краснинском районе выявили семерых заболевших, а сегодня — ни одного.
Сейчас в больницах находятся 542 человека с диагнозом коронавирусная инфекция и 482 человека с подозрением на выделение вируса. Дома лечатся 77 человек с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждены 37 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших в Липецке — 16 человек, на второе место вышел Елец с семью заболевшими. В Грязинском районе диагноз «СOVID-19» подвердился у четырех человек, в Задонском — у трех, в Добринском и Становлянском районах — выявлены по два заболевших, в Долгоруковском, Измалковском, и Чаплыгинском районах — по одному.
Любопытно, что вчера в Краснинском районе выявили семерых заболевших, а сегодня — ни одного.
9 2800
Хара Кришна
Ну да
Свет лая
Игорь
гость
достал
!
Святой
Игорь