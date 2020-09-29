Коронавирус

сегодня, 14:35

От COVID-19 сегодня лечатся 619 человек

9 2800
#коронавирус
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От COVID-19 сегодня лечатся 619 человек

За последние сутки 81 житель Липецкой области завершил лечение от коронавирусной инфекции.

Всего на территории региона с начала пандемии зарегистрирован 6 061 случай новой коронавирусной инфекции, 5400 человек выздоровели, 42 человека умерли, 619 находятся на лечении.

Сейчас в больницах находятся 542 человека с диагнозом коронавирусная инфекция и 482 человека с подозрением на выделение вируса. Дома лечатся 77 человек с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 37 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших в Липецке — 16 человек, на второе место вышел Елец с семью  заболевшими. В Грязинском районе диагноз «СOVID-19» подвердился у четырех человек, в Задонском — у трех, в Добринском и Становлянском районах — выявлены по два заболевших, в Долгоруковском, Измалковском, и Чаплыгинском районах — по одному.

Любопытно, что вчера в Краснинском районе выявили  семерых заболевших, а сегодня — ни одного.
9 2800
#коронавирус
1

Комментарии (9)

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Хара Кришна

25 минут назад
Свет лая, .. ты уже прополоскала себя в священных водах Ганга?
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Ну да

сегодня, 16:44
Свет лая, давай дальше смейся, только не все так смешно и радужно на самом деле, но наш народец ведь верит во всемирный заговор и свое бессмертие, нуну, удачи всем
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Свет лая

сегодня, 16:21
Люди, сидите дома в масках, пирчатках. Не выходите без нужды! Вечером принимайте ванну с хлоркой, утром клизму с ней же. И поможет нам Господь!
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Игорь

сегодня, 15:39
достал, Достал? Иди займись делом!
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гость

сегодня, 15:14
а почему дома так мало лечатся. Наверно, у кого легкая форма просто тест не берут
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достал

сегодня, 15:04
Игорь, ты тут круглыми сутками сидишь? иди делом займись лучше
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!

сегодня, 15:03
619 человЕК
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Святой

сегодня, 15:03
маловато для формирования коллективного иммунитета. Надо бы увеличить раз в десять
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Игорь

сегодня, 15:03
Нет такого заболевания. Интересно от чего же они все лечатся? Им хоть платят за то, что они прикидываются больными?
ответить

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