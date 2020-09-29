сегодня, 13:11
С завтрашнего дня пассажиров без масок могут оштрафовать
Сегодня в Липецке прошел показательный рейд, во время которого горожанам напомнили о важности средств индивидуальной защиты.
Контролеры в зеленых жилетах под прицелами фото- и видеокамер заходили в автобусы и напоминали пассажирам о том, что надо надеть маски. Также они проверяли чистоту автобусов и наличие масок у водителей. Последние все при индивидуальных средствах защиты.
С 30 сентября вступают в силу поправки в самое известное коронавирусное постановление администрации области №159. В общественном транспорте надо будет ездить в масках. Пассажира без средства индивидуальной защиты водитель вправе не пустить в салон. А сотрудники областного управления транспорта во время совместных рейдов с полицией могут составить на человека без маски протокол и направить его в суд. Тот уже определит наказание по статье КоАП 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», наказание по этой статье — штраф до 30 тысяч рублей.
— Вначале мы ограничимся разъяснительной работой. Но учитывая ситуацию, если пассажиры не будут нас слышать, что необходимо носить маски, будем применять штрафные санкции, — пригрозил заместитель начальника областного управления дорог и транспорта Олег Князев.
Стоит отметить, что в первую волну коронавирусной инфекции в Липецке не оштрафовали ни одного пассажира. А водителей с апреля этого года было оштрафовано 89. При этом только сегодня проверяющие составили 98 протоколов на водителей-нарушителей. Бумаги направят в суд.
Штат контролеров в ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» на вчера составлял 24 человека. Их количество обещают увеличить. Перевозчики уже готовятся к скандалам с пассажирами — понимают, что заставить липчан ездить в масках будет сложно.
— Никаких физических усилий однозначно водители применять не будут. И, естественно, будем пользоваться поддержкой пассажиров, которые уже присутствуют в салоне. Хотя, пассажир без средств защиты будет стараться войти в автобус, будет любые доводы приводить. Мы все это уже прошли весной этого года, когда первая волна шла. Я полагаю, что инциденты будут происходить. Весна показала, что эмоции в салоне автобуса накалялись, пассажиры не столько поддерживали водителя, сколько хотели только доехать, и им было абсолютно все равно, в каком виде зашел очередной пассажир, — рассказал инженер по безопасности движения ИП Карих Владимир Ивашкин.
Несмотря на все дискуссии по поводу необходимости ношения масок, липецкие врачи их настоятельно рекомендуют, чтобы защититься от инфекции. Осенью липчан ждет гриппозно-ковидный период, пояснила заместитель главврача Центра АнтиСПИД Светлана Рязанова. И дала инструкции, как правильно носить маску.
— Не надо прикасаться руками к маске, надо, чтобы она плотно облегала лицо и обязательно прикрывала нос. Маску надо менять, а не ходить в ней день или два. Если маску снял, в следующий раз надо надевать чистую маску. Помимо маски необходимо соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками, — говорит Светлана Рязанова.
— Ситуация будет осложняться из-за того, что начался рост респираторных вирусных инфекций, ожидается подъем заболеваемости гриппом. Если на это наложится еще и новая коронавирусная инфекция получится двойной удар, который может неблагоприятно сказаться на здоровье населения. Подъем заболеваемости гриппом мы ждем в конце декабря — начале января, а заболеваемость коронавирусной инфекцией уже растет, и когда она достигнет пика, вам никто не ответит.
Перри Мейсон
была страна, остались территории
Исай Иванович
намордаснику
в СССР такого не было
Тояма Токанава
Народу
Хана диссидентам
Народ
гость