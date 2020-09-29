С завтрашнего дня пассажиров без масок могут оштрафовать

Сегодня в Липецке прошел показательный рейд, во время которого горожанам напомнили о важности средств индивидуальной защиты.

В липецких автобусах пока демократия. Кто-то едет в маске, кто-то без нее. Никаких санкций к пассажирам без масок нет. Горожане с разной степенью индивидуальной защищенности никак друг на друга не реагируют. Только таблички на дверях напоминают о масках.Контролеры в зеленых жилетах под прицелами фото- и видеокамер заходили в автобусы и напоминали пассажирам о том, что надо надеть маски. Также они проверяли чистоту автобусов и наличие масок у водителей. Последние все при индивидуальных средствах защиты.С 30 сентября вступают в силу поправки в самое известное коронавирусное постановление администрации области №159. В общественном транспорте надо будет ездить в масках. Пассажира без средства индивидуальной защиты водитель вправе не пустить в салон. А сотрудники областного управления транспорта во время совместных рейдов с полицией могут составить на человека без маски протокол и направить его в суд. Тот уже определит наказание по статье КоАП 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», наказание по этой статье — штраф до 30 тысяч рублей.— Вначале мы ограничимся разъяснительной работой. Но учитывая ситуацию, если пассажиры не будут нас слышать, что необходимо носить маски, будем применять штрафные санкции, — пригрозил заместитель начальника областного управления дорог и транспорта Олег Князев.Стоит отметить, что в первую волну коронавирусной инфекции в Липецке не оштрафовали ни одного пассажира. А водителей с апреля этого года было оштрафовано 89. При этом только сегодня проверяющие составили 98 протоколов на водителей-нарушителей. Бумаги направят в суд.Штат контролеров в ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» на вчера составлял 24 человека. Их количество обещают увеличить. Перевозчики уже готовятся к скандалам с пассажирами — понимают, что заставить липчан ездить в масках будет сложно.— Никаких физических усилий однозначно водители применять не будут. И, естественно, будем пользоваться поддержкой пассажиров, которые уже присутствуют в салоне. Хотя, пассажир без средств защиты будет стараться войти в автобус, будет любые доводы приводить. Мы все это уже прошли весной этого года, когда первая волна шла. Я полагаю, что инциденты будут происходить. Весна показала, что эмоции в салоне автобуса накалялись, пассажиры не столько поддерживали водителя, сколько хотели только доехать, и им было абсолютно все равно, в каком виде зашел очередной пассажир, — рассказал инженер по безопасности движения ИП Карих Владимир Ивашкин.Несмотря на все дискуссии по поводу необходимости ношения масок, липецкие врачи их настоятельно рекомендуют, чтобы защититься от инфекции. Осенью липчан ждет гриппозно-ковидный период, пояснила заместитель главврача Центра АнтиСПИД Светлана Рязанова. И дала инструкции, как правильно носить маску.— Не надо прикасаться руками к маске, надо, чтобы она плотно облегала лицо и обязательно прикрывала нос. Маску надо менять, а не ходить в ней день или два. Если маску снял, в следующий раз надо надевать чистую маску. Помимо маски необходимо соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками, — говорит Светлана Рязанова.— Ситуация будет осложняться из-за того, что начался рост респираторных вирусных инфекций, ожидается подъем заболеваемости гриппом. Если на это наложится еще и новая коронавирусная инфекция получится двойной удар, который может неблагоприятно сказаться на здоровье населения. Подъем заболеваемости гриппом мы ждем в конце декабря — начале января, а заболеваемость коронавирусной инфекцией уже растет, и когда она достигнет пика, вам никто не ответит.