Общество

сегодня, 13:11

С завтрашнего дня пассажиров без масок могут оштрафовать

76 4239
#маски #транспорт #коронавирус
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С завтрашнего дня пассажиров без масок могут оштрафовать

Сегодня в Липецке прошел показательный рейд, во время которого горожанам напомнили о важности средств индивидуальной защиты.

В липецких автобусах пока демократия. Кто-то едет в маске, кто-то без нее. Никаких санкций к пассажирам без масок нет. Горожане с разной степенью индивидуальной защищенности никак друг на друга не реагируют. Только таблички на дверях напоминают о масках.



Контролеры в зеленых жилетах под прицелами фото- и видеокамер заходили в автобусы и напоминали пассажирам о том, что надо надеть маски. Также они проверяли чистоту автобусов и наличие масок у водителей. Последние все при индивидуальных средствах защиты.



С 30 сентября вступают в силу поправки в самое известное коронавирусное постановление администрации области №159. В общественном транспорте надо будет ездить в масках. Пассажира без средства индивидуальной защиты водитель вправе не пустить в салон. А сотрудники областного управления транспорта во время совместных рейдов с полицией могут составить на человека без маски протокол и направить его в суд. Тот уже определит наказание по статье КоАП 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», наказание по этой статье — штраф до 30 тысяч рублей.


— Вначале мы ограничимся разъяснительной работой. Но учитывая ситуацию, если пассажиры не будут нас слышать, что необходимо носить маски, будем применять штрафные санкции, — пригрозил заместитель начальника областного управления дорог и транспорта Олег Князев.

Стоит отметить, что в первую волну коронавирусной инфекции в Липецке не оштрафовали ни одного пассажира. А водителей с апреля этого года было оштрафовано 89. При этом только сегодня проверяющие составили 98 протоколов на водителей-нарушителей. Бумаги направят в суд.



Штат контролеров в ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» на вчера составлял 24 человека. Их количество обещают увеличить. Перевозчики уже готовятся к скандалам с пассажирами — понимают, что заставить липчан ездить в масках будет сложно.


— Никаких физических усилий однозначно водители применять не будут. И, естественно, будем пользоваться поддержкой пассажиров, которые уже присутствуют в салоне. Хотя, пассажир без средств защиты будет стараться войти в автобус, будет любые доводы приводить. Мы все это уже прошли весной этого года, когда первая волна шла. Я полагаю, что инциденты будут происходить. Весна показала, что эмоции в салоне автобуса накалялись, пассажиры не столько поддерживали водителя, сколько хотели только доехать, и им было абсолютно все равно, в каком виде зашел очередной пассажир, — рассказал инженер по безопасности движения ИП Карих Владимир Ивашкин.

Несмотря на все дискуссии по поводу необходимости ношения масок, липецкие врачи их настоятельно рекомендуют, чтобы защититься от инфекции. Осенью липчан ждет гриппозно-ковидный период, пояснила заместитель главврача Центра АнтиСПИД Светлана Рязанова. И дала инструкции, как правильно носить маску.


— Не надо прикасаться руками к маске, надо, чтобы она плотно облегала лицо и обязательно прикрывала нос. Маску надо менять, а не ходить в ней день или два. Если маску снял, в следующий раз надо надевать чистую маску. Помимо маски необходимо соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками, — говорит Светлана Рязанова. 

— Ситуация будет осложняться из-за того, что начался рост респираторных вирусных инфекций, ожидается подъем заболеваемости гриппом. Если на это наложится еще и новая коронавирусная инфекция получится двойной удар, который может неблагоприятно сказаться на здоровье населения. Подъем заболеваемости гриппом мы ждем в конце декабря — начале января, а заболеваемость коронавирусной инфекцией уже растет, и когда она достигнет пика, вам никто не ответит.
76 4239
#маски #транспорт #коронавирус
9

Комментарии (76)

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Перри Мейсон

12 минут назад
Хана диссидентам, и сразу появится мемориал жертвам ковидных репрессий)))
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была страна, остались территории

13 минут назад
Барановирус, .. Гарант сказал что все законы отдал на откуп местечковыз царьков, а он здесь не причем.
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Исай Иванович

16 минут назад
Тояма Токанава, .. а погромы будут?
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намордаснику

18 минут назад
Хана диссидентам, .. пассажиры с водителем тебе сами накостыляют и поедут дальше.
ответить

в СССР такого не было

20 минут назад
бюджет как то надо наполнять при провальной экономической политике расчет , бездарно и пустобрехов.
ответить

Тояма Токанава

23 минуты назад
Сдаётся скоро будут кого то бить.Руки уже чешутся.
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Народу

38 минут назад
Брехливый народ, кто раньше маску носил во время гриппа и не заражался? Один ты и то в мечтах. А все носители масок пусть дома сидят, но интернет им отключить, что бы вот такие комерты от имени народа не строчили
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Хана диссидентам

39 минут назад
Увижу завтра кого-нибудь без маски , остановлю автобус вызову милицию , если пассажиры не помогут выписать хама
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Народ

сегодня, 18:23
Ну почему вы должны ехать без маски , соплями брызгать , даже если у вас не ковид ! Раньше если у вас в семье больной гриппом , мы одевали марлевые маски и не заражались ! А сейчас такая страшная болезнь , кому за 50 можно готовить белые тапочки и писать завещание . Такая бестолковая критика на ношение маски , почему чисто по человечески , пусть не ради своей безопасности , а уважения и сохранения здоровья людей , вы так истерите и не хотите одевать маску . Во всем мире значит все идиоты ходят в масках , вы не подумали , что у вас не все в порядке с головой , если спорите со всеми .
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гость

сегодня, 18:14
И зачем пассажиров фотографируют? Не всем это нравится.
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