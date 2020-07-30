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Тарантино назвал лучшие фильмы всех времен

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#кино #Тарантино
Тарантино назвал лучшие фильмы всех времен

Список известного режиссера состоит из 11 лент.

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine. Первое место в списке Тарантино заняла картина Серджо Леоне "Хороший, плохой, злой".

- Когда речь идет о кинематографистах 1960-х годов, которые больше всего значат для кинематографистов 1990-х и 2000-х годов, я говорю, что Леоне указывает путь к современному кинопроизводству. Вы не проходите мимо Леоне, вы начинаете с Леоне, — говорил Тарантино.

Далее по списку: "Рио Браво" (1959 год) Говарда Хоукса, триллер "Прокол" (1981 год) Брайана де Пальмы, драма "Таксист" (1976 год) Мартина Скорсезе, романтическая комедия "Его девушка Пятница" (1940 год) Говарда Хоукса, боевик "Король-боксер" (1972 год) Чона Чанг-хва, немой фильм "Ящик Пандоры" (1929 год) Георга Вильгельма Пабста, хоррор "Кэрри" (1976 год) Брайана де Пальмы, комедия "Только ваш" (1948 год) Престона Стерджеса, шпионский фильм "Пять гробниц по пути в Каир" (1943 год) Билли Уайлдера и хоррор "Челюсти" Стивена Спилберга (1975 год).

Ранее Тарантино назвал лучшим фильмом десятилетия "Социальную сеть" Дэвида Финчера. А лучшими картинами прошлого года он счёл "Ирландца", "Капкан" и "Доктора Сна".
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#кино #Тарантино

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