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Депутат областного Совета: «Вдруг питон унесет ребенка с пляжа?»

16 1847
#питон #Андрей Трофименков
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Депутат областного Совета: «Вдруг питон унесет ребенка с пляжа?»

Андрей Трофименков ратует за соблюдение липчанами российского законодательства, запрещающего содержать в домашних условиях змей, длина которых превышает 4 метра

«Питон ползает по улицам ЛТЗ?» Так назвал свое пост в соцсетях известный своей социальной активностью депутат областного Совета Андрей Трофименков после прочтения сегодняшней публикации на GOROD48 «Обворованный липчанин: «Змею жалко больше, чем Кристину».

Депутат задается вопросом в отношении владельца пресмыкающегося, не нарушено ли им постановление правительства от 22 июня 2019 года № 795, устанавливающее запрет на содержание и использование животных представляющих опасность для их владельцев (крупных хищных животных, ядовитых животных), а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе. В этом постановлении речь в том числе идет о питонах, длина которых превышает 4 метра.

- Я разобрался в ситуации. Тигровый питон вырастает куда длиннее четырех метров. И это только на первый взгляд смешная ситуация. Но кто знает на самом деле, жив ли питон? Если да, то он представляет опасность. Вдруг питон унесет ребенка с пляжа? - сообщил депутат GOROD48 о причине своей обеспокоенности

По этому поводу депутат направил обращение в прокуратуру Липецкой области.


фото: youtube.com
16 1847
#питон #Андрей Трофименков
1

Комментарии (16)

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Антисоветчик

4 минуты назад
Шансов выжить у питона нет, до тех пор пока он вырастет до четырёх метров, случится зима, а зимой питоны не живут. Климат не тот. Так что питона конечно жалко, но чел у которого он жил, видимо не разборчив ни в людях, ни в домашних животных.
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Получится

15 минут назад
Андрон.т . ПУТОН
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Ещё один Житель

21 минуту назад
А питон уже хочет кушать!
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липецкий Лох Несс

32 минуты назад
пора вешать табличку на пляже ЛТЗ "Купаться запрещено.здесь водится анаконда"
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кто знает

32 минуты назад
а мясо у него съедобное?
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1

33 минуты назад
На Тракторном вьетнамцы....хоть домашнего поедят...
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Зоолог

35 минут назад
Неплохо завести в комсомольском пруду кракодилов и гремучих змей !
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АНДРОН Т .

36 минут назад
38 попугаев, ДЕЛАЮ ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС ! ЧТО БУДЕТ ,если скрестить ПИТОНА и депутата от ЕР ! ?
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ведущий Дроздов в мире животных

40 минут назад
по ночам депутату Трофименкову снился питон вместо избирателей и проблем района с вывозом мусора. Питон обхватывал Трофименкова всем своим горячим телом и тащил в кусты, покусывая его за ушко. Сопротивляться не было сил ... Утром депутат просыпался в поту и хлопал руками по кровати, но питона уже не было ...
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Закусывай Трофименков

49 минут назад
Питон унесёт ребёнка с пляжа?
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