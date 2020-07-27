сегодня, 14:04
Депутат областного Совета: «Вдруг питон унесет ребенка с пляжа?»
Андрей Трофименков ратует за соблюдение липчанами российского законодательства, запрещающего содержать в домашних условиях змей, длина которых превышает 4 метра
Депутат задается вопросом в отношении владельца пресмыкающегося, не нарушено ли им постановление правительства от 22 июня 2019 года № 795, устанавливающее запрет на содержание и использование животных представляющих опасность для их владельцев (крупных хищных животных, ядовитых животных), а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе. В этом постановлении речь в том числе идет о питонах, длина которых превышает 4 метра.
- Я разобрался в ситуации. Тигровый питон вырастает куда длиннее четырех метров. И это только на первый взгляд смешная ситуация. Но кто знает на самом деле, жив ли питон? Если да, то он представляет опасность. Вдруг питон унесет ребенка с пляжа? - сообщил депутат GOROD48 о причине своей обеспокоенности
По этому поводу депутат направил обращение в прокуратуру Липецкой области.
фото: youtube.com
Антисоветчик
Получится
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липецкий Лох Несс
кто знает
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АНДРОН Т .
ведущий Дроздов в мире животных
Закусывай Трофименков