Обворованный липчанин: «Змею жалко больше, чем Кристину»

Житель Липецка Михаил Лебедев приютил у себя знакомую и лишился тигрового питона. Сейчас змея ползает где-то в районе посёлка Тракторостроителей.

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Левобережный районный суд Липецка начал рассматривать уголовное дело о краже тигрового питона. В преступлении созналась 27-летняя уроженка деревни Орловка Тамбовской области. Дело в отношении тамбовчанки суд должен рассматривать в особом порядке - без исследования доказательств. Такое ходатайство заявила сама подсудимая ещё в ходе следствия.



Как выяснило следствие, безработная, ранее судимая за кражу, лишенная родительских прав Кристина Колосова приехала в Липецк на заработки в марте 2020 года. Сначала тамбовчанка снимала квартиру, а потом через соцсеть «ВКонтакте» познакомилась с 23-летним жителем Липецка Михаилом. Молодой человек предложил новой знакомой жить у него. История знакомства продлилась недолго.



В мае Михаил принёс домой нового питомца - тигрового питона. Когда парень уехал на пару дней, Кристина выставила питона на продажу в Сети, в один день продала змею, предметы для ухода за ней и и съехала с квартиры.



⁃ Я давно хотел завести питона, но родители не разрешали. Когда стал снимать квартиру, купил его, принёс домой, где как соседка жила Кристина. Через два дня приехал в квартиру - ни соседки, ни змеи, - рассказал GOROD48 Михаил Лебедев. - Если честно, потерять змею мне больнее, чем знакомую. Питон и все его аксессуары стоили 11 000 рублей. А такие знакомые как Кристина не стоят ничего.



Пока Михаил не получил никакого возмещения ущерба. Кристина не выходит с ним на связь, сегодня - не пришла в суд. И змею ему до сих пор вернуть не удалось.



⁃ Следователи мне сказали, что люди, которые купили питона за 4 000 рублей, быстро с ним наигрались и выпустили. Говорят, змея сейчас ползает где-то в районе посёлка Тракторостроителей, - расстраивается Михаил Лебедев.



Сегодня судья вынесла постановление о принудительном приводе Кристины Колосовой на следующее судебное заседание. Если девушку не найдут по месту жительства, то ее могут объявить в розыск.