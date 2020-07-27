Происшествия

39 минут назад

Обворованный липчанин: «Змею жалко больше, чем Кристину»

6 1899
#питон #кража
7
Обворованный липчанин: «Змею жалко больше, чем Кристину»

Житель Липецка Михаил Лебедев приютил у себя знакомую и лишился тигрового питона. Сейчас змея ползает где-то в районе посёлка Тракторостроителей.

Загрузка плеера
Левобережный районный суд Липецка начал рассматривать уголовное дело о краже тигрового питона. В преступлении созналась 27-летняя уроженка деревни Орловка Тамбовской области. Дело в отношении тамбовчанки суд должен рассматривать в особом порядке - без исследования доказательств. Такое ходатайство заявила сама подсудимая ещё в ходе следствия.

Как выяснило следствие, безработная, ранее судимая за кражу, лишенная родительских прав Кристина Колосова приехала в Липецк на заработки в марте 2020 года. Сначала тамбовчанка снимала квартиру, а потом через соцсеть «ВКонтакте» познакомилась с 23-летним жителем Липецка Михаилом. Молодой человек предложил новой знакомой жить у него. История знакомства продлилась недолго.

В мае Михаил принёс домой нового питомца - тигрового питона. Когда парень уехал на пару дней, Кристина выставила питона на продажу в Сети, в один день продала змею, предметы для ухода за ней и и съехала с квартиры.

⁃ Я давно хотел завести питона, но родители не разрешали. Когда стал снимать квартиру, купил его, принёс домой, где как соседка жила Кристина. Через два дня приехал в квартиру - ни соседки, ни змеи, - рассказал GOROD48 Михаил Лебедев. - Если честно, потерять змею мне больнее, чем знакомую. Питон и все его аксессуары стоили 11 000 рублей. А такие знакомые как Кристина не стоят ничего.

Пока Михаил не получил никакого возмещения ущерба. Кристина не выходит с ним на связь, сегодня - не пришла в суд. И змею ему до сих пор вернуть не удалось.

⁃ Следователи мне сказали, что люди, которые купили питона за 4 000 рублей, быстро с ним наигрались и выпустили. Говорят, змея сейчас ползает где-то в районе посёлка Тракторостроителей, - расстраивается Михаил Лебедев.

Сегодня судья вынесла постановление о принудительном приводе Кристины Колосовой на следующее судебное заседание. Если девушку не найдут по месту жительства, то ее могут объявить в розыск.
6 1899
#питон #кража
7

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Animal planet.

3 минуты назад
Обворованный липчанин, а ты не пробовал искать питомца,в том районе где его выбросили? Может он ещё жив? Хотя зная отношение жителей Тракторного к животным,это маловероятно. Но ведь попытаться поискать можно? А вообще покоробило,то ,что терпиле больше жалко денег,а не питона.
ответить

777

7 минут назад
Кристины в Липецке это вообще какой-то БИЧ в нашем городе знаком с 3-мя и все воровки.
ответить

Макс Котов

10 минут назад
Женщины это Зло их плюс они рожать могут а так они на хрен не нужны Миру.
ответить

Animal planet.

12 минут назад
Эта Кристина просто биомусор.Купившие питона конченные,наигрались и выбросили. Позвонили бы в зоопарк,там бы помогли. Мерзкая история.
ответить

Питона жалко

13 минут назад
Как животное. Какой дурак догадался привести его из тропиков в Россию? Как игрушки, а это живое существо(((
ответить

Я не понял

24 минуты назад
"где как соседка жила Кристина" - то есть между ними ничего не было и он предложил ей жить исключительно ради уменьшение затрат на аренду квартиры ?
ответить

Еще в рубрике

На трассе «Дон» столкнулись четыре автомобиля
#авария #ДТП
1
На трассе «Дон» столкнулись четыре автомобиля

сегодня, 10:40

Происшествия
В Липецке сгорел трансформатор
#пожар
2
В Липецке сгорел трансформатор

сегодня, 10:26

Происшествия
«Естественный отбор проходит своим ходом»: молодые ельчане нашли странное развлечение
#молодежь
22
«Естественный отбор проходит своим ходом»: молодые ельчане нашли странное развлечение

сегодня, 09:29

Происшествия
Супруги-пенсионеры сгорели в своём доме
#пожар #МЧС
4
Супруги-пенсионеры сгорели в своём доме

сегодня, 09:19

Происшествия
«Мерседес» врезался в цветочный киоск
#ДТП
26
«Мерседес» врезался в цветочный киоск

вчера, 17:11

Происшествия
В Хлевенском районе фура попала в аварию
#ДТП
10
В Хлевенском районе фура попала в аварию

вчера, 15:31

Происшествия