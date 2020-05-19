«Забег ползунков» состоится

Но дата традиционного семейного праздника в Ельце – открытый вопрос.

Традиционный семейный праздник «Забег ползунков» в 2020 году не отменили. Администрация Ельца сообщает о том, что мероприятие состоится, но открытым остается вопрос с датой праздника. Пока мэрия Ельца может сообщить лишь то, что «Забег ползунков» пройдет после снятия карантинных и ограничительных мер.



Семейный праздник, как обычно, включает в себя три «дисциплины»: «Ползунки» (дети до года), «Первые шаги» (дети до 1,5 лет) и «Бегунки» (до 2 лет). Организаторы приняли решение в этом году допустить до соревнований и тех, кто старше. Те, кому после 1 июня 2020 года исполнится 2 года к моменту проведения праздника, будут допущены к участию по желанию родителей.