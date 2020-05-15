Коронавирус
58 минут назад
В Липецкой области вылечились от коронавирусной инфекции еще 29 человек
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15 мая лечение от COVID-19 завершили 29 человек. Таким образом, с начала коронавирусной эпидемии, от опасной болезни вылечились 287 человек. Всего на территории региона зарегистрированы 1084 случая новой коронавирусной инфекции, 3 человека умерли, 794 находятся на лечении.
По данным областного оперштаба по предотвращению распространения инфекции, в больницах региона сейчас находится 194 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 430 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 600 пациентов с лёгкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова находятся 8 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1198 человек.
За последние сутки в регионе подтверждено 48 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 34
г. Елец - 1
Грязинский район - 1
Добровский район - 1
Елецкий район - 2
Лебедянский район - 2
Липецкий район - 4
Тербунский район - 1
Усманский район - 1
Чаплыгинский район - 1
По данным областного оперштаба по предотвращению распространения инфекции, в больницах региона сейчас находится 194 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 430 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 600 пациентов с лёгкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова находятся 8 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1198 человек.
За последние сутки в регионе подтверждено 48 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 34
г. Елец - 1
Грязинский район - 1
Добровский район - 1
Елецкий район - 2
Лебедянский район - 2
Липецкий район - 4
Тербунский район - 1
Усманский район - 1
Чаплыгинский район - 1
4 669
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