В Липецкой области вылечились от коронавирусной инфекции еще 29 человек

15 мая лечение от COVID-19 завершили 29 человек. Таким образом, с начала коронавирусной эпидемии, от опасной болезни вылечились 287 человек. Всего на территории региона зарегистрированы 1084 случая новой коронавирусной инфекции, 3 человека умерли, 794 находятся на лечении.



По данным областного оперштаба по предотвращению распространения инфекции, в больницах региона сейчас находится 194 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 430 человек с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 600 пациентов с лёгкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова находятся 8 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1198 человек.



За последние сутки в регионе подтверждено 48 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



г. Липецк - 34

г. Елец - 1

Грязинский район - 1

Добровский район - 1

Елецкий район - 2

Лебедянский район - 2

Липецкий район - 4

Тербунский район - 1

Усманский район - 1

Чаплыгинский район - 1

