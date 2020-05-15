Коронавирус

58 минут назад

В Липецкой области вылечились от коронавирусной инфекции еще 29 человек

4 669
#коронавирус
В Липецкой области вылечились от коронавирусной инфекции еще 29 человек
15 мая лечение от COVID-19 завершили 29 человек. Таким образом, с начала коронавирусной эпидемии, от опасной болезни вылечились 287 человек. Всего на территории региона зарегистрированы 1084 случая новой коронавирусной инфекции, 3 человека умерли, 794 находятся на лечении. 
 
По данным областного оперштаба по предотвращению распространения инфекции, в больницах региона сейчас находится 194 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 430 человек с подозрением на выделение вируса. 
 
Получают лечение на дому 600 пациентов с лёгкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова находятся 8 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1198 человек. 
 
За последние сутки в регионе подтверждено 48 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам: 
 
г. Липецк - 34 
г. Елец - 1 
Грязинский район - 1 
Добровский район - 1 
Елецкий район - 2 
Лебедянский район - 2 
Липецкий район - 4 
Тербунский район - 1 
Усманский район - 1 
Чаплыгинский район - 1
4 669
#коронавирус

Комментарии (4)

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Миротворец

19 минут назад
Завтра будет 44 заболевших!
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Эрудит-исследователь

24 минуты назад
Нет. Эрудит он во-вторых. Во-первых, ж и д о * а с. Его слушать, это себя не уважать. Эрудиция - уровень начитанного старшеклассника. То есть всего лишь начитанность. Он такой же авторитет, как придворный байкер Обнулённого Шурик Залдостанов. В слове * 3 ошибки. Что касается Вассермана-хитрована. Мало кто знает, что с Украины он был приглашён как раз за то, что ратовал за повышение пенсионного возраста. Вот и пришёлся ко двору, онанист очкастый!
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Барановирус

40 минут назад
Пока существует стадо в масках, буду существовать и я.
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Полезно

47 минут назад
Советую всем посмотреть выступление эрудита А. Вассермана на тему как пережить коронавирус https://www.youtube.com/watch?v=crhlI9uAmNc к
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