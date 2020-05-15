В мэрии создали 36 чатов для «достоверного информирования» липчан о жизни в округах

на базе СОСов.

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Сегодня после встречи с жильцами дома по улице Балмочных,1 глава Липецка Евгения Уваркина и ее первый заместитель Константин Востриков презентовали новую систему информирования липчан на базе мессенджера Whats’App.- Сегодня липчанам, как никогда, нужна доступная и достоверная информация обо всем, что происходит в городе, в их микрорайонах и домах. Много вопросов остается по мерам борьбы с коронавирусной инфекции. Совместно с советами общественного управления мы готовы предложить горожанам новое решение. При каждом Совете общественного самоуправления мы создали 36 чатов. Их цель - своевременно и в полном объеме информировать липчан о событиях, касающихся каждого. В чатах можно будет узнать последнюю информацию о распространении коронавирусной инфекции и мерах, принимаемых для борьбы с ней. Там же можно оформить заявки для волонтерских штабов на оказание помощи вам, или нуждающимся родственникам, друзьям и знакомым. - сказал Константин Востриков.Но не коронавирусом единым будут жить эти чаты.- В них оперативно будут появляться важные сообщения коммунальных служб. У жителей Липецка появится возможность задавать вопросы представителям структурных подразделений городской администрации, управляющих компаний, органов соцзащиты, врачам и другим специалистам, а также получать от них разъяснения по интересующим людей темам. Немаловажно, что мы получим еще один канал обратной связи с населением, - заявила Евгения Уваркина.Для подключения к чатам достаточно отправить в Whats’App сообщение по номеру +7 (908) 604-93-06 с указанием домашнего адреса. Система автоматически добавит заявителя в чат избирательного округа, на котором он живет. Второй способ - просканировать камерой мобильного телефона QR-коды, которые будут размещены в объявлениях, расклеенных в подъездах и лифтах. Такой код наверняка появится и в коммунальных платежках.- Со временем планируется создать аналогичные каждого для каждого многоквартирного дома, чтобы их жители были на постоянно связи друг с другом и всеми службами, в услугах которых они нуждаются почти каждый день. Уверена, что чаты помогут нам совместно решать многие повседневные проблемы и лучше понимать друг друга, - сказала глава Липецка.