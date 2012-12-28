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В Липецкой области до +24
Погода в Липецке
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Отопительный сезон начнется в Липецке 14 октября
Общество
Пара юных самокатчиков попала под машину: госпитализирована 15-летняя девушка
Происшествия
Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Здоровье
Липчане хотят тепла!
Общество
Из кафе украли ноутбук, три музыкальных колонки и провода
Происшествия
Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
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Сразу три дома капитально обновляют на улице Опытной в Липецке
Общество
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Происшествия
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сегодня, 10:30

Пара юных самокатчиков попала под машину: госпитализирована 15-летняя девушка

За пятницу и выходные дни на дорогах области получили травмы десять человек.

Утром 10 октября в Липецке на улице Гагарина 71-летний водитель «Киа» совершил наезд на электросамокат под управлением 16-летнего подростка. В аварии пострадала 15-летняя пассажирка электросамоката, девушка.

Ещё одно ДТП в Липецке 10 октября произошло около шести утра на улице Циолковского: 39-летняя женщина за рулём автомобиля «Хендай» сбила 82-летнюю пенсионерку. Пожилая липчанка доставлена в больницу.

В пятницу, 9 октября, в Липецке на улице Моршанской столкнулись «Шкода» под управлением 32-летней женщины и «Шевроле Нива» с 29-летней женщиной за рулём. От удара «Нива» врезалась в стоящий «Киа». Пострадали пассажиры «Нивы» — 61-летняя женщина и 2-летняя девочка, обе госпитализированы.

В Ельце на улице Пушкина столкнулись автомобили «Рено» с 58-летней женщиной за рулём и «Хендай» под управлением 59-летнего водителя. С места аварии увезли в больницу женщину-водителя.э

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За три дня автоинспекторы зарегистрировали ещё 64 столкновения автомобилей. Эти аварии обошлись без пострадавших.

«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 6309 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 26 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 214.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксированы 5520 случаев выезда на встречную полосу, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 218 нарушений».

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