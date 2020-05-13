Коронавирус

сегодня, 14:32

Ещё 27 человек в регионе вылечились от коронавируса

7 1048
#коронавирус
Ещё 27 человек в регионе вылечились от коронавируса

753 человека продолжают лечение.

13 мая после перенесенной коронвирусной инфекции выписаны 27 человек. Как сообщает областной оперштаб по предотвращению распространения инфекции, по состоянию на два часа дня 13 мая в больницах находятся
196 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 386 человек с подозрением на выделение вируса. 
 
Получают лечение на дому 557 пациентов с лёгкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова на двухнедельнгом карантине находятся 5 человек. 
 
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1298 человек. 
 
За последние сутки в регионе подтверждено 46 случаев инфицирования коронавирусом. 20 из заболевших - жители Липецка, в Грязинском районе заболел 1 человек, в Добринском районе - 1, в Долгоруковском - 7, Елецком районе - 1, Задонском районе - 3, Краснинском районе - 2, Лебедянском районе - 1, Липецком районе - 8, в Тербунском районе - 1, и в Хлвенском районе - 1.

С начала эпидемии на территории Липецкой области зарегистрированы 990 случаев новой коронавирусной инфекции, 234 человека выздоровели, 3 человека умерли. 753 — находятся лечении.

7 1048
#коронавирус

Комментарии (7)

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XXXXXXX

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Житель

48 минут назад
Как они лечат, если не знают что лечить (вчера Мясников сказал)? И где все эти излеченные?
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А мне вот это мнение близко

52 минуты назад
Советую всем посмотреть выступление эрудита А. Вассермана на тему как пережить коронавирус https://www.youtube.com/watch?v=crhlI9uAmNc
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есть все-таки

55 минут назад
Мой комментарий, https://www.kommersant.ru/doc/4291983 - к сожалению он есть, и относиться к нему нужно серьезно.
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Чем доказано

сегодня, 15:00
Что никакого вируса нет
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Мой комментарий

сегодня, 14:55
Развод, никаго вируса нет!!
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Гость

сегодня, 14:52
Мне интересно,тех почти 400 человек,что находятся с подозрением на выделение вируса месяц будут тестировать, по 10 человек? Потому что еще районы тестируют, и вдруг они кого найдут....как говорится, "чтобы не нарушать отчетность"(кот Матроскин)
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