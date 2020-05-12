Политика

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Давид Тодуа вступил в должность главы Липецкого района

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#Липецкий район
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Давид Тодуа вступил в должность главы Липецкого района

12 мая сессия Совета депутаты Липецкого района избрала нового главу муниципального образования. 

Для голосования были предложены две кандидатуры – главы Большекузьминского сельсовета Липецкого района Натальи Мартыновой и исполняющего обязанности руководителя района Давида Тодуа.

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Давида Тодуа.

Напомним, что заместитель председателя Совета депутатов Липецкого района 35-летний Давид Тодуа начал исполнять обязанности главы муниципального образования 17 марта, после отставки с поста главы района Александра Коростелева.

Давид Тодуа окончил Белгородский университет по специальности «Экономика и управление на предприятии», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности «Юриспруденция». Работал в системе потребительской кооперации. Женат, воспитывает дочь.
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#Липецкий район
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Комментарии (1)

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РЁРІРµС†РѕРІ

54 минуты назад
-У тебя есть парень? -Да. -А он знает об этом? -Ой всё!!!
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