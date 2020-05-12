Политика
сегодня, 12:23
Давид Тодуа вступил в должность главы Липецкого района
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12 мая сессия Совета депутаты Липецкого района избрала нового главу муниципального образования.
Для голосования были предложены две кандидатуры – главы Большекузьминского сельсовета Липецкого района Натальи Мартыновой и исполняющего обязанности руководителя района Давида Тодуа.
Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Давида Тодуа.
Напомним, что заместитель председателя Совета депутатов Липецкого района 35-летний Давид Тодуа начал исполнять обязанности главы муниципального образования 17 марта, после отставки с поста главы района Александра Коростелева.
Давид Тодуа окончил Белгородский университет по специальности «Экономика и управление на предприятии», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности «Юриспруденция». Работал в системе потребительской кооперации. Женат, воспитывает дочь.
Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Давида Тодуа.
Напомним, что заместитель председателя Совета депутатов Липецкого района 35-летний Давид Тодуа начал исполнять обязанности главы муниципального образования 17 марта, после отставки с поста главы района Александра Коростелева.
Давид Тодуа окончил Белгородский университет по специальности «Экономика и управление на предприятии», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности «Юриспруденция». Работал в системе потребительской кооперации. Женат, воспитывает дочь.
1 4495
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