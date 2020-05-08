Ученые связали проявление симптомов коронавируса с местом рождения

Жители Дальнего Востока могут реже жаловаться на симптомы коронавируса, чем люди, живущие в Сибири или европейской части России. Ученые считают, что субъективные ощущения людей при заболевании зависят от их психотипа, который, в свою очередь, часто соотносится с местом рождения и жительства.





«В процессе работы было выявлено 13 наиболее типичных признаков, характерных для пневмонии, пациентов попросили субъективно оценить их выраженность. Средние оценки были самыми высокими в группах молодых людей из европейской части России. Второе место занимали Урал и Сибирь, последнее — уроженцы Дальнего Востока», -



Ученые отметили, что в случае COVID-19 эта разница в ощущениях может быть опасной: состояние может дойти до критического буквально за несколько часов.

Ученые изучили сотни случаев болезни военнослужащих, заразившихся на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). В исследовании использовали данные молодых людей, призванных из ДФО, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также из европейской части России.«В процессе работы было выявлено 13 наиболее типичных признаков, характерных для пневмонии, пациентов попросили субъективно оценить их выраженность. Средние оценки были самыми высокими в группах молодых людей из европейской части России. Второе место занимали Урал и Сибирь, последнее — уроженцы Дальнего Востока», - сообщают «Известия» Ученые отметили, что в случае COVID-19 эта разница в ощущениях может быть опасной: состояние может дойти до критического буквально за несколько часов.