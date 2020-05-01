Около 2000 мирных жителей Липецкой области погибли от рук нацистов во время бомбежек и оккупации

В федеральный проект «Без срока давности» включат документальные свидетельства зверств нацистов на оккупированных территориях, входящих сейчас в Липецкую область.

В год 75-летия Победы «Поисковое движение России» при информационной поддержке РИА Новости реализует проект «Без срока давности», целью которого является сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны.- В рамках этого проекта липецкие архивисты проводят работу по выявлению и передаче для публикации в федеральном 23-томном издании документов о преступлениях нацистов против мирного населения, - рассказал GOROD48 ведущий архивист Государственного архива Липецкой области Валерий Поляков.Cотрудники областного госархива уже завершают обработку данных для издания.- В связи с тем, что Липецкая область была образована в 1954 году из районов Воронежской, Курской, Орловской, Рязанской областей пришлось воспользоваться помощью воронежских и курских коллег, - говорит заместитель директора госархива Липецкой области Елена Щукина.Документы, поступившие из архивов соседних регионов, дополнили картину преступлений нацистов и их пособников на временно-оккупированной территории современной Липецкой области.- На территорию нынешней Липецкой области гитлеровцы вторгались дважды. В конце ноября - начале декабря 1941 года, при наступлении на Москву немецкие войска полностью или частично оккупировали Больше-Полянский, Воловский, Тербунский районы Курской области, Волынский, Долгоруковский, Елецкий, Измалковский, часть Краснинского, Становлянский, Чибисовский районы Орловской области, - рассказывает Елена Щукина. - Был занят и Елец. В результате Елецкой наступательной операции 9 декабря советские части очистили от фашистов Елец, а к 18 декабря 1941 года территория края была освобождена полностью. В июле 1942 года, при наступлении на Сталинград и Кавказ, немецкие войска заняли часть Хлевенского района Воронежской области, Воловского и Тербунского районов Курской области. Оккупация продолжалась около семи месяцев. Окончательно захватчики были изгнаны с нашей земли в конце января 1943 года в ходе Воронежско-Касторненской наступательной операции.В книге «Засекреченный город», липецкий историк Юрий Тихонов, ссылаясь на документы архивов, сообщает, что в результате бомбардировок Липецка и его окрестностей немцами, погибли 328 мирных жителя.Валерий Поляков также изучил имеющиеся в липецком архиве, и в архивах соседних областей документы.- Из них следует, что на оккупированных немцами территориях, Тербунском, Воловском районах, во время бомбежек Ельца, узловой станции Грязи, погибли более 1500 мирных жителей. При этом бомбежки Ельца унесли жизни 759 человек, Грязей – 186-ти, на территориях, где велись боевые действия и во время оккупации расстреляны, замучены немцами 652 человека, - говорит Валерий Поляков. - Например, Измалковский район находился в оккупации с 28 ноября по 13 декабря 1941 года. За это время немцы казнили 29 мирных жителей, из которых 22 человека расстреляли, двух гражданских они повесили, трое погибли, не выдержав пыток, два человека погибли в результате авианалетов и артобстрелов. Также немцы казнили в районе 14 военнопленных, двоих гражданских угнали на работы в Германию.В архиве хранятся задокументированные рассказы очевидцев событий времен оккупации Измалковского района.7 декабря 1941 года жителя села Чернава Алексея Газина доставили в штаб комендатуры по подозрению в связи с партизанами. Два часа его пытали. Ничего не добившись, немцы вывели Тимофея Газина на базарную площадь и расстреляли.28 ноября повешен уроженец деревни Прилепы Николай Помогаев.30 ноября 1941года в саду колхоза «10-й Октябрь» расстрелян житель деревни Ясенок Денисовского сельсовета Владимир Агапов.В архиве хранится акт-свидетельство о подвиге Василия Яколевича Вобликова, который завел крупный отряд вермахта в непроходимые места и погиб под штыками и пулями немецких солдат.- Зимой 1941 года после освобождения Ельца, немцы пытались вырваться из окружения, - говорит Валерий Поляков. - Глухой морозной ночью с 9-го на 10 декабря отряд из трехсот гитлеровцев отступал через село Афанасьево Измалковского района, где и решил найти проводника. Прикладами они выбили дверь в дом Василия Вобликова. Домочадцев не тронули, но самому Василию Яковлевичу не дали даже обуться. Пожилого человека босым вытолкали за дверь и велели показать дорогу до села Измалково. Кратчайший путь вел вдоль железной дороги, но Вобликов выбрал противоположное направление. Оккупанты оказались в Лопаткинских оврагах – непроходимом зимой месте. Разгадав замысел проводника, немцы зверски его убили. Однако отряд окончательно сбился с пути и был разгромлен частями Красной Армии. Утром жители села нашли героя убитым.В акте о причиненном ущербе, составленном комиссией Измалковского райисполкома от 14 ноября 1944 года, говорится: «При оккупации нашего района немецко-фашистскими войсками, при отступлении их из села Афанасьево 11 декабря 1941 года был задержан житель села Афанасьево Вобликов Василий Яковлевич, рождения 1870 года, которому немецкие солдаты и офицеры приказали показывать дорогу при отступлении из села Афанасьево по направлению с востока на запад. Последнего разули. Вобликов всячески отказывался выполнять приказ немцев, говоря, что в таком состоянии он не может их вести, но все же немцы под насилием заставили Вобликова вести их из села. Пройдя около километра, немецкие солдаты подвергли зверским истязаниям Вобликова, нанесли ему три кинжальных раны и расстреляли его. Все это происходило на колхозном выгоне колхоза имени Дзержинского».- Липецким архивистам удалось отыскать актовую запись о рождении Василия Вобликова и проследить его жизненный путь, - продолжает Валерий Поляков. - В метрических книгах Троицкой церкви села Афанасьево Елецкого уезда Орловской губернии (современного Измалковского района Липецкой области) за 1873 год имеется запись: «Месяц и день рождения – 23 апреля. Имена родившихся – Василий. Родители – деревни Верхней Короткой казенный крестьянин Яков Иванов Вобликов и жена его Феврония Давыдова». Василий Яковлевич родился 23 апреля (5 мая по новому стилю) 1873 года в деревне Верхняя Короткая.За свой подвиг Василий Яковлевич Вобликов не был посмертно удостоен ни ордена, ни медали. Правда, после войны в Афанасьево приезжал следователь из Москвы, чтобы выяснить, действительно ли Вобликов совершил героический поступок. Следователь установил подлинность подвига, но на этом все и закончилось.Василия Вобликова помнят в родном селе. О нем снят документально-художественный фильм. На монументе, установленном в селе Афанасьево в честь героев Великой Отечественной войны, есть мемориальная доска, посвященная Василию Яковлевичу Вобликову. 22 июня 2016 года в селе открыт памятный знак Василию Вобликову.