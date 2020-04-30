сегодня, 16:41
Пьяная женщина уснула на пороге магазина, а затем обматерила полицейского
Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Становлянского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».
- В ходе расследования уголовного дела обвиняемая призналась в содеянном и принесла извинения полицейскому. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база для передачи дела в суд, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Женщине грозит крупный штраф или исправительные работы.
Глупый
как гость
молодой тупняк
как гость
В натуре
Мусорская чепуха
BG
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