Пьяная женщина уснула на пороге магазина, а затем обматерила полицейского

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Становлянского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

По данным следствия, 18 января пьяная обвиняемая уснула на пороге продуктового магазина в селе Становое. Прибывшие по вызову сотрудников магазина полицейские разбудили её и потребовали проехать с ними в отдел для составления протокола об административном правонарушении. В ответ женщина грубо оскорбила одного из полицейских. О противоправных действиях лейтенант полиции сообщил в следственные органы.



- В ходе расследования уголовного дела обвиняемая призналась в содеянном и принесла извинения полицейскому. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база для передачи дела в суд, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



Женщине грозит крупный штраф или исправительные работы.

