Коронавирус

сегодня, 16:41

Пьяная женщина уснула на пороге магазина, а затем обматерила полицейского

8 1347
#оскорбление представителя власти
2
Пьяная женщина уснула на пороге магазина, а затем обматерила полицейского

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Становлянского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

По данным следствия, 18 января пьяная обвиняемая уснула на пороге продуктового магазина в селе Становое. Прибывшие по вызову сотрудников магазина полицейские разбудили её и потребовали проехать с ними в отдел для составления протокола об административном правонарушении. В ответ женщина грубо оскорбила одного из полицейских. О противоправных действиях лейтенант полиции сообщил в следственные органы.

- В ходе расследования уголовного дела обвиняемая призналась в содеянном и принесла извинения полицейскому. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база для передачи дела в суд, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Женщине грозит крупный штраф или исправительные работы.
8 1347
#оскорбление представителя власти
2

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Глупый

4 минуты назад
Есть! Есть еще женщины в наших селениях! И коня обставят, и мента нах пошлют! Только лейтенантик оказался какой то нежный, а может, была нужна галочка в задержаниях? Но тоже молодец! Подсуетился. Сверли дырочку в мундире.
ответить

как гость

50 минут назад
Позор мужчине. Надо женщинам помогать. Ну подумаешь не так назвала. Ничего страшного. Мат это традиция русского народа
ответить

молодой тупняк

сегодня, 18:16
Радует что хоть про честь и достоинство перестали писать, молодцы!
ответить

как гость

сегодня, 18:10
Отвратительно! Не дали женщине поспать! Она Устала, ей надо было отдохнуть.
ответить

В натуре

сегодня, 17:01
Не позорьтесь.Начинайте со своего начальства,которые матом не ругаются,только вы все ссыкло галимое!
ответить

Мусорская чепуха

сегодня, 16:58
Копайте на борова вашего,там звезды светят,а этого для стажера алкаша тема.
ответить

BG

сегодня, 16:53
Громкое дело и достаточно резонансный случай, вопиющего преступления. Наверное, теперь лейтенант, как минимум получит звание капитана и гос, награду "Героя России".
ответить

Мой комментарий

сегодня, 16:50
Вот это новость так новость, короновирус отдыхает, номинировать на Оскара, не меньше.
ответить

Еще в рубрике

1 мая в Липецке продезинфицируют улицы и остановки
#коронавирус
5
1 мая в Липецке продезинфицируют улицы и остановки

сегодня, 18:19

Коронавирус
Самые распространенные нарушения режима самоизоляции в Липецке - посещение храмов и парков
#самоизоляция #цифровой пропуск
14
Самые распространенные нарушения режима самоизоляции в Липецке - посещение храмов и парков

сегодня, 18:13

Коронавирус
Война с вирусом: выздоровели больше миллиона человек, в мире разрабатываются 120 вакцин
#коронавирус
2
Война с вирусом: выздоровели больше миллиона человек, в мире разрабатываются 120 вакцин

сегодня, 16:32

Коронавирус
Ещё пять человек в Липецкой области вылечились от коронавирусной инфекции
#коронавирус
10
Ещё пять человек в Липецкой области вылечились от коронавирусной инфекции

сегодня, 16:14

Коронавирус
Елецкая железнодорожная поликлиника закрыта на карантин из-за заболевших COVID-19 медиков
#карантин #коронавирус
15
Елецкая железнодорожная поликлиника закрыта на карантин из-за заболевших COVID-19 медиков

сегодня, 13:56

Общество
Под коронавирусные госпитали в регионе готовят еще два стационара
#коронавирус
39
Под коронавирусные госпитали в регионе готовят еще два стационара

сегодня, 12:02

Здоровье