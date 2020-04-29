Игорь Артамонов: «Ипотека под 2,7 процента годовых - это уникально!»

Глава региона поздравил первых новоселов, участников госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Сегодня липецкий губернатор на примере строящегося под Липецком поселка «Романово-сити» проверил, как работает в регионе государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий».Здесь Игоря Артамонова, в двухэтажной 94-метровой квартире таунхауса, ждала семья Леоновых. Александр, инженер одной из ресурсоснабжающих организаций, и его жена Елена, инженер кадастровой палаты, давно мечтали уехать из шумного суетного города, но не могли подобрать подходящего их семье, в которой растут двое детей, предложения от застройщиков. И вдруг узнали о сельской ипотеке от Россельхозбанка. Предложение кредита под 2,7% годовых под покупку жилья в пригороде стало для них настоящим подарком. Леоновы тут же остановились на жилом комплексе «Романово-сити», где за две недели оформили покупку.- Для нашей семьи такая ипотека оказалась лучшей из всех возможных вариантов. Здесь тихо, из квартиры, в которой два входа - с улицы и со двора - можно выйти прямо на прогулочный дворик с уже посаженным газоном. Наши дочки как увидели свое новое жилье, так тут же в него влюбились и захотели остаться, настолько им тут понравилось! Муж уже и беседку запланировал построить на нашем участке, и зону барбекю. Думаем, что уже летом, после отделки, мы сюда и переедем, - говорит Елена.Новоселам нравится, что их дом соседствует с такими же двухэтажками. Мало народу - много кислороду! Общий на несколько таунхаусов двор предназначен только для отдыха и детских забав. Рядом - 50-метровый плавательный бассейн под открытым небом, фитнес-центр. А еще застройщик обещает возвести общую для жителей этого поселка теплицу, в которой им выделят несколько грядок под огурцы и помидоры.Леоновы взяли ипотечный кредит в 2,9 миллиона рублей под 2,7% годовых. И считают такой вариант лучшим подарком.- Развитие сельских территорий - задача государственного масштаба. Для Россельхозбанка это - стратегический приоритет. В начале марта Россельхозбанк заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и стал первым банком-участником программы льготной сельской ипотеки. И к нам тут же пошли потенциальные заемщики. Проанализировав заявки, мы увидели, что чаще всего сельской ипотекой хотят воспользоваться семейные пары. Молодым семьям интересно не только жилье, но и комплексный подход к улучшению качества жизни, ведь госпрограмма включает и благоустройство территорий, и качественное новую инфраструктуру жилых комплексов, - сказал Игорю Артамонову директор Липецкого филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Чемыхин.Липецкий филиал банка активно включился в реализацию госпрограммы еще и потому, что у жителей области появилась возможность приобрести недвижимость по ставке 2,7% годовых. На сегодняшний день банк одобрил 198 заявок липчан на общую сумму 387 миллионов рублей и уже выдал кредитов на 52 миллиона.- С трудом припоминаю, когда банки выдавали кредиты по такой низкой процентной ставке! Сколько же желающих будет взять такую ипотеку? Ипотека под 2,7 процента годовых - это уникально, это - праздник! - Игорь Артамонов, как бывший банкир, не мог не отметить этот кредитный продукт.Стать участником льготной сельской ипотеки по ставке от 2,7% может любой человек в возрасте от 21 до 75 лет. На срок до 25 лет заемщик может взять от 100 тысяч до трех миллионов рублей. Первоначальный взнос - от 10%.Получив от губернатора коробку с подарком, Леоновы сказали, что несмотря на режим самоизоляции сумели оформить все документы по получению кредита и по покупке нового жилья за две недели.- Пока народ в других регионах не прознал про такие уникальные условия, необходимо привлечь в область больше денег. Крайне важно подключить к государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» и другие банки, - обратился Игорь Артамонов к своим заместителям.