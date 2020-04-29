Общество

сегодня, 15:29

Игорь Артамонов: «Ипотека под 2,7 процента годовых - это уникально!»

87 5305
#ипотека
5

Глава региона поздравил первых новоселов, участников госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Загрузка плеера
Сегодня липецкий губернатор на примере строящегося под Липецком поселка «Романово-сити» проверил, как работает в регионе государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий».

Здесь Игоря Артамонова, в двухэтажной 94-метровой квартире таунхауса, ждала семья Леоновых. Александр, инженер одной из ресурсоснабжающих организаций, и его жена Елена, инженер кадастровой палаты, давно мечтали уехать из шумного суетного города, но не могли подобрать подходящего их семье, в которой растут двое детей, предложения от застройщиков. И вдруг узнали о сельской ипотеке от Россельхозбанка. Предложение кредита под 2,7% годовых под покупку жилья в пригороде стало для них настоящим подарком. Леоновы тут же остановились на жилом комплексе «Романово-сити», где за две недели оформили покупку.

- Для нашей семьи такая ипотека оказалась лучшей из всех возможных вариантов. Здесь тихо, из квартиры, в которой два входа - с улицы и со двора - можно выйти прямо на прогулочный дворик с уже посаженным газоном. Наши дочки как увидели свое новое жилье, так тут же в него влюбились и захотели остаться, настолько им тут понравилось! Муж уже и беседку запланировал построить на нашем участке, и зону барбекю. Думаем, что уже летом, после отделки, мы сюда и переедем, - говорит Елена.

20200429_095502.jpg

20200429_095449.jpg

Новоселам нравится, что их дом соседствует с такими же двухэтажками. Мало народу - много кислороду! Общий на несколько таунхаусов двор предназначен только для отдыха и детских забав. Рядом - 50-метровый плавательный бассейн под открытым небом, фитнес-центр. А еще застройщик обещает возвести общую для жителей этого поселка теплицу, в которой им выделят несколько грядок под огурцы и помидоры.

Леоновы взяли ипотечный кредит в 2,9 миллиона рублей под 2,7% годовых. И считают такой вариант лучшим подарком.

- Развитие сельских территорий - задача государственного масштаба. Для Россельхозбанка это - стратегический приоритет. В начале марта Россельхозбанк заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и стал первым банком-участником программы льготной сельской ипотеки. И к нам тут же пошли потенциальные заемщики. Проанализировав заявки, мы увидели, что чаще всего сельской ипотекой хотят воспользоваться семейные пары. Молодым семьям интересно не только жилье, но и комплексный подход к улучшению качества жизни, ведь госпрограмма включает и благоустройство территорий, и качественное новую инфраструктуру жилых комплексов, - сказал Игорю Артамонову директор Липецкого филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Чемыхин.

Липецкий филиал банка активно включился в реализацию госпрограммы еще и потому, что у жителей области появилась возможность приобрести недвижимость по ставке 2,7% годовых. На сегодняшний день банк одобрил 198 заявок липчан на общую сумму 387 миллионов рублей и уже выдал кредитов на 52 миллиона.

- С трудом припоминаю, когда банки выдавали кредиты по такой низкой процентной ставке! Сколько же желающих будет взять такую ипотеку? Ипотека под 2,7 процента годовых - это уникально, это - праздник! - Игорь Артамонов, как бывший банкир, не мог не отметить этот кредитный продукт.

Стать участником льготной сельской ипотеки по ставке от 2,7% может любой человек в возрасте от 21 до 75 лет. На срок до 25 лет заемщик может взять от 100 тысяч до трех миллионов рублей. Первоначальный взнос - от 10%.

Получив от губернатора коробку с подарком, Леоновы сказали, что несмотря на режим самоизоляции сумели оформить все документы по получению кредита и по покупке нового жилья за две недели. 

- Пока народ в других регионах не прознал про такие уникальные условия, необходимо привлечь в область больше денег. Крайне важно подключить к государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» и другие банки, - обратился Игорь Артамонов к своим заместителям.
87 5305
#ипотека
5

Комментарии (87)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Русс

9 минут назад
Для своих,ничего не жалко,для своих всё что угодно и под самый маленький процент
ответить

до ыса

31 минуту назад
Сенцово вам посеть надр
ответить

Хахаха

37 минут назад
Гость, взятки не носят каждый день))) этот редкое явление. Потому что все хотят на халяву-и за спасибо. Из чиновников живет тот кто бюджетные деньги расходует( неисчерпаемое порыто)-вот как в Быханов сале. Украли детскую площадку-это да. А на взятках далеко не уедешь. Чтоб их брать-надо найти кто их будет давать. А это проблема)
ответить

Алексей П

37 минут назад
Очередная КЛОУНАДА! ПРОТИВНО!
ответить

Александр

41 минуту назад
Схема рабочая: берём недвижимость у близких жены_—мужа "ипотеку " и вуаля у вас кредит род 2.7 %
ответить

Гость

50 минут назад
Тетка на денежной должности, на взятках хорошо заработала.
ответить

Посчитаем?

51 минуту назад
Давайте на минуточку представим, что средняя з/п как у нас говорят 37000-40000 стала реальностью. Живет семья из 4 человек(2 взрослых и 2 детей). На з\п одного из взрослых мы будем жить(37000). А вторую з\п мы будем откладывать, а еще лучше положим в банк под %. ИТОГО получаем за те же 120 месяцев мы накопим 4 млн 800 тыс ( это не считая процентов со вкладов). так ведь лучше. НО ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ СКАЗКА. САМОРАЗМЕЧТАЛСЯ Я Что то.
ответить

И не только...

53 минуты назад
Вася Куролесов, платить квартплату и налог. Идиоты в Босфоре-побежали покупать элитные квартиры. Но забыли что к элитной квартире-полагается элитная квартплата))) самый первый вопрос о недвижимости-должен звучать так!сколько стоит обслуживание этой недвижимости)
ответить

Вася Куролесов

57 минут назад
Ну давай, мужик , впрягайся 2.9 под 2.7 на 25. Как раз до 70 лет работать будешь.
ответить

Жуть

58 минут назад
Цены на недвижимость падают ,обвал достигнет 30%,зарплаты урежут цены на продукты и импортные товары вырастут
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Медицинские организации Липецка нуждаются во врачах и медсестрах
#коронавирус #занятость
2
Медицинские организации Липецка нуждаются во врачах и медсестрах

8 минут назад

Общество
Самоизоляция позволит Росприроднадзору определить, что в большей степени загрязняет воздух: транспор...
#экология
4
Самоизоляция позволит Росприроднадзору определить, что в большей степени загрязняет воздух: транспор...

сегодня, 17:21

Общество
Нарушения самоизоляции: костры на пляже и лезгинка во дворе жилого дома
#коронавирус #самоизоляция
24
Нарушения самоизоляции: костры на пляже и лезгинка во дворе жилого дома

сегодня, 16:19

Общество
На крыше многоэтажки по улице Октябрьской заметили поющего мужчину
#спасатели
8
На крыше многоэтажки по улице Октябрьской заметили поющего мужчину

сегодня, 16:12

Общество
Главная причина заказа цифровых пропусков - «на дачу/помощь недееспособным родственникам»
#коронавирус #цифровой пропуск
11
Главная причина заказа цифровых пропусков - «на дачу/помощь недееспособным родственникам»

сегодня, 15:58

Общество
Область готовится к новым напастям адского 2020-го: синоптики прогнозирую летом небывалую жару
#лесные пожары
13
Область готовится к новым напастям адского 2020-го: синоптики прогнозирую летом небывалую жару

сегодня, 14:54

Общество