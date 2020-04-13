В мире

сегодня, 15:15

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

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В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

Вторая волна уже не будет столь серьезной

В ноябре 2020 года в мире пройдет вторая волна коронавируса, которая при этом окажется значительно слабее. Ее сроки предсказал директор инфекционного отделения больницы «Хуашань» в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун, передает Лента.ру со ссылкой на издание CNN.

«Мы ожидаем, что следующая волна эпидемии может начаться примерно в ноябре», — сказал Чжан. Он добавил, что математические модели говорят о том, что человечество не победит вирус к лету, так как новые вспышки продолжают фиксироваться в новых странах. В целом вторая волна эпидемии нанесет меньший урон, однако некоторым африканским и южноамериканским государствам будет очень сложно из-за слаборазвитой медицины.

Китайский врач отметил, что контроль над пандемией зависит не от Европы, США или Китая, а от стран, которые в меньшей степени способны бороться с распространением коронавируса. Кроме невысоких возможностей лечить инфекцию, в Африке и Южной Америке может быть сильно затруднена диагностика заболевания и реалистичная оценка масштабов бедствия.

Напомним, ранее ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявлял, что при нынешней обстановке в мире до пика пандемии еще как минимум две недели.
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