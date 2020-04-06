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Два человека госпитализированы с места аварии на трассе Сселки-Грязи

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#авария #ДТП
Два человека госпитализированы с места аварии на трассе Сселки-Грязи

За три дня на дорогах Липецкой области получили травмы десять человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 3 апреля в Краснинском районе на автотрассе Решетово – Дуброво 44-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. С травмами мужчину доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой.

В тот же день в Долгоруковском районе на трассе Хитрово – примыкание к автодороге Грызлово – Котово 45-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель получил травмы, его госпитализировали.

4 апреля в Добринке на улице Строительная 47-летний водитель «Форда» не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель госпитализирован.

В селе Девица Усманского района опрокинулся мопед под управлением 63-летнего водителя. Травмы получили сам водитель и его 60-летняя пассажирка, после оказания медицинской помощи они отпущены домой.

5 апреля в Липецке на трассе Сселки – Грязи столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» с 55-летним водителем за рулем и «Ссанг Йонг» под управлением 49-летнего мужчины. Госпитализированы водитель иномарки и его 45-летняя пассажирка.

С 3 по 5 апреля автоинспекторы выявили 1294 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 15 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 56.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 808 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 5 нарушений правил парковки.

Также зафиксирован 31 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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алешка

5 минут назад
где же такая трасса сселки-грязи? )))
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