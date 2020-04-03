Коронавирус

сегодня, 10:33

В Липецкой области уже 15 больных коронавирусной инфекцией

52 7282
#коронавирус
3
В Липецкой области уже 15 больных коронавирусной инфекцией

COVID-2019 диагностирован ещё у трёх жителей региона.

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Липецкой области. Диагноз подтвердился у трёх человек. Все они вернулись в регион из-за границы. Об этом сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. 

В настоящее время заболевшие проходят лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. Состояние пациентов удовлетворительное.

Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 15 человек.
52 7282
#коронавирус
3

Комментарии (52)

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Гостю

6 минут назад
Там на сайте суммируются все случаи. 3 выздоровело + 15 больных. Итого 18 человек
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ЛЮДМИЛА

7 минут назад
впвр, А СТЕПЕНЬ ЗАРАЗНОСТИ И БЫСТРО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ СМЕРТИ ИЛИ ТЯЖЕЛОГО СОСТОЯНИЯ ТРЕБУЮЩЕГО ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ НЕ УЧИТЫВАЕШЬ? ЕСЛИ МАССОВЫЙ НАПЛЫВ ТЯЖЕЛЫХ БУДЕТ,МЕДИЦИНА ЗАХЛЕБНЕТСЯ.
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Chernoburka

7 минут назад
гость, там считается с первыми тремя больными которых уже выписали
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гость

11 минут назад
На сайте стопкоронавирус рф уже 18 по липецкой области, неактуальную статистику подавать не нузжно
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впвр

13 минут назад
Давайте тогда грипозных тоже изолировать, спидозных, туберкулезных и чиновников. Ведь от этого умирает намного больше людей, в том числе и сейчас.
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.

20 минут назад
28, а дома нас посадить, этот конституционно? Лещенко приволок, теперь песни поет. Врачи привозят и по тихому на работу выходят.
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Пипец

23 минуты назад
Специально ввозят этих долбанутых. А потом Путин выступит, экономика рухнула, которой и так далее е было,ма вы держитесь. Зеленский молодец, за две недели предупредил и кто не послушал не стал вывозить или за их счёт 1200долл. Так их Россия вывезла. Мы так до зимы без денег сидеть будем.
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*****

24 минуты назад
Поставьте полицию около поликлиник . Сегодня утром пришел в поликлинику на Соколе (продлить больничный ,выписали после ДТП) Бедные медсестры с трудом сдерживают поток возраста 65+ к проблемами( к терапевту, мне показать только, в регистратуру). убила одна которая своего деда привела с температурой машину и штрафовать парочку, через 5 минут весь район будет сидеть по домам.
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СССР

25 минут назад
Перри Мейсон, кремлёвская бото-ботоксная прости-тутка
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28

27 минут назад
Горожанен, гражданам РФ нельзя закрыть въезд в РФ, это неконституционно, хоть по старой Конституции, хоть по новой. А почему их прямо в аэропорту не берут под белы руки на карантин - так это к властям вопрос. Может потому, что туристы уже все давно вернулись, и сейчас их дочки и сыночки летят частными самолетами с Куршавелей?
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