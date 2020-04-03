В Липецкой области уже 15 больных коронавирусной инфекцией

COVID-2019 диагностирован ещё у трёх жителей региона.



Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Липецкой области. Диагноз подтвердился у трёх человек. Все они вернулись в регион из-за границы. Об этом сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.



В настоящее время заболевшие проходят лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. Состояние пациентов удовлетворительное.



Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 15 человек.