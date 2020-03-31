Общество
41 минуту назад
Все «горячие линии» по коронавирусу
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Кто и какую помощь может оказать липчанам?
С начала пандемии коронавируса в Липецкой области начали работать «горячие линии», через которые жители региона могут получить консультации по коронавирусной инфекции и действиях во время эпидемии. Разбираемся – где и чем помогут.
Общие вопросы
Единая диспетчерская служба, 8-800-450-48-48. Круглосуточная консультационная линия. Можно задать вопросы о новой инфекции и правилах соблюдения режима всеобщей самоизоляции. Также в Единую диспетчерскую службу Липецкой области можно обратиться по вопросам коммунального обслуживания.
Медицина
8 -904-288-18-42. Информация о профилактике и лечении заболевания. Работает круглосуточно. Если вы вернулись из-за рубежа, или ваш знакомый или близкий госпитализирован с подозрением на коронавирус – сразу звоните.
Больные или их родственники, столкнувшиеся с проблемами получения обезболивающих препаратов, могут позвонить по телефону горячей линии: 8-4742- (43-29-28), или написать обращение на электронную почту: gu-lg6@yandex.ru.
Вызвать врача можно через единую регистратуру – 113 (доступно со стационарного телефона) или 55-80-16.
Цены на товары и услуги
8-991-344-27-53. «Горячая линия» управления потребительского рынка по вопросам наличия товаров в магазинах, цен на продукты и лекарства, доставки еды из предприятий общепита.
8 (4742) 27-01-96. По этому номеру жалобы на цены в аптеках и магазинах принимает управление федеральной антимонопольной службы.
Работать или нет
«Горячая линия» Трудовой инспекции Липецкой области по вопросам трудового законодательства, незаконных сокращений, увольнений, снижения и невыплаты заработной платы доступна в круглосуточном режиме по телефонам: 36-02-03, 34-66-23.
Если вы считаете, что работодатель незаконно заставляет вас трудиться, звоните дежурному прокурору - (4742) 27-34-59.
Хочу помочь или нужна помощь
Консультации по вопросам предоставления мер поддержки малому бизнесу, взаимоотношений с фондом поддержки МСП, проверяющими и налоговыми органами можно получить по телефону центра «Мой бизнес» 8-800-301-76-75 с 9.00 до 19.00.
Все о пособиях и льготах, их выплатах в ближайший период расскажут в управлении социальной защиты населения в Липецкой области - 4742 25-24-24
Пожилым людям, желающим получить бесплатную помощь с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, можно позвонить по «горячему телефону» Общероссийского народного фронта 8-800-200-34-11, который пришлет добровольцев. Колл-центр работает в круглосуточном режиме.
Также готовы помогать пожилым людям и маломобильным гражданам волонтеры «Единой России». На номера 27-20-27 и 8 909 223 69 48 могут позвонить те, кому нужна помощь в приобретении лекарств, продуктов и решении бытовых проблем.
Если вы готовы лично помогать пожилым: выгуливать собак, доставлять продукты на дом и оказывать другую помощь, записывайтесь в волонтерский корпус по этой ссылке.
Помощь в районах
Администрации нескольких районов Липецкой области организовали работу своих «горячих линий». Специалисты администраций готовы ответить на вопросы о коронавирусе и про работу организаций жизнеобеспечения (экстренные службы, ЖКХ).
Администрация Измалковского района целях пресечения распространения на территории Липецкой области новой коронавирусной инфекции просит сообщать главам сельских поселений об известных фактах прибытия лиц находившихся за пределами Российской Федерации, а также за пределами Липецкой области, прибывших после 27 марта. Телефон для справок (47478) 2-22-19 (администрация Измалковского района Липецкой области).
Жителям Елецкого района рекомендуют звонить по телефонам (47467) 2-07-78; 2-52-90; 6-05-00 – территориальный орган Роспотребнадзора или 8(47467) 60-112 – ЕДДС по Елецкому району.
В администрации Лев-Толстовского района для приёма обращений граждан о распространении коронавирусной инфекции работает телефон «горячей линии» 8-920-533-71-76 (с 08.00 до 20.00). По этому телефону могут обратиться за помощью одинокие жители района старше 65-ти лет, нуждающиеся в доставке на дом продуктов питания, товаров первой необходимости, жизненно важных медикаментов. Не выходите из дома. Просто позвоните и закажите. Вам всё привезут.
Единая дежурно-диспетчерская служба Усманского района: 8(47472) 4-04-50 или 8-910-259-64-86. Служба дает консультации и собирает информацию о прибывших в район из других регионов или зарубежья.
Врачи еще раз напоминают: в целях профилактики коронавирусной инфекции следите за чистотой рук, не забывайте обрабатывать их средствами дезинфицирующего действия, старайтесь не прикасаться руками к губам, глазам, слизистой оболочке носа. Делать это можно только после мытья рук. Внимательно относитесь к чистоте поверхностей гаджетов и электроники – экран смартфона, пульты дистанционного управления, клавиатура, мышь компьютера и другие. Убедитесь, что каждый член семьи пользуется своим индивидуальным набором для гигиены – зубная щетка, полотенце, расческа, белье. Помните! В Липецкой области с 28 марта действует режим самоизоляции. Без необходимости не выходите на улицу. Оставайтесь дома.
Общие вопросы
Единая диспетчерская служба, 8-800-450-48-48. Круглосуточная консультационная линия. Можно задать вопросы о новой инфекции и правилах соблюдения режима всеобщей самоизоляции. Также в Единую диспетчерскую службу Липецкой области можно обратиться по вопросам коммунального обслуживания.
Медицина
8 -904-288-18-42. Информация о профилактике и лечении заболевания. Работает круглосуточно. Если вы вернулись из-за рубежа, или ваш знакомый или близкий госпитализирован с подозрением на коронавирус – сразу звоните.
Больные или их родственники, столкнувшиеся с проблемами получения обезболивающих препаратов, могут позвонить по телефону горячей линии: 8-4742- (43-29-28), или написать обращение на электронную почту: gu-lg6@yandex.ru.
Вызвать врача можно через единую регистратуру – 113 (доступно со стационарного телефона) или 55-80-16.
Цены на товары и услуги
8-991-344-27-53. «Горячая линия» управления потребительского рынка по вопросам наличия товаров в магазинах, цен на продукты и лекарства, доставки еды из предприятий общепита.
8 (4742) 27-01-96. По этому номеру жалобы на цены в аптеках и магазинах принимает управление федеральной антимонопольной службы.
Работать или нет
«Горячая линия» Трудовой инспекции Липецкой области по вопросам трудового законодательства, незаконных сокращений, увольнений, снижения и невыплаты заработной платы доступна в круглосуточном режиме по телефонам: 36-02-03, 34-66-23.
Если вы считаете, что работодатель незаконно заставляет вас трудиться, звоните дежурному прокурору - (4742) 27-34-59.
Хочу помочь или нужна помощь
Консультации по вопросам предоставления мер поддержки малому бизнесу, взаимоотношений с фондом поддержки МСП, проверяющими и налоговыми органами можно получить по телефону центра «Мой бизнес» 8-800-301-76-75 с 9.00 до 19.00.
Все о пособиях и льготах, их выплатах в ближайший период расскажут в управлении социальной защиты населения в Липецкой области - 4742 25-24-24
Пожилым людям, желающим получить бесплатную помощь с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, можно позвонить по «горячему телефону» Общероссийского народного фронта 8-800-200-34-11, который пришлет добровольцев. Колл-центр работает в круглосуточном режиме.
Также готовы помогать пожилым людям и маломобильным гражданам волонтеры «Единой России». На номера 27-20-27 и 8 909 223 69 48 могут позвонить те, кому нужна помощь в приобретении лекарств, продуктов и решении бытовых проблем.
Если вы готовы лично помогать пожилым: выгуливать собак, доставлять продукты на дом и оказывать другую помощь, записывайтесь в волонтерский корпус по этой ссылке.
Помощь в районах
Администрации нескольких районов Липецкой области организовали работу своих «горячих линий». Специалисты администраций готовы ответить на вопросы о коронавирусе и про работу организаций жизнеобеспечения (экстренные службы, ЖКХ).
Администрация Измалковского района целях пресечения распространения на территории Липецкой области новой коронавирусной инфекции просит сообщать главам сельских поселений об известных фактах прибытия лиц находившихся за пределами Российской Федерации, а также за пределами Липецкой области, прибывших после 27 марта. Телефон для справок (47478) 2-22-19 (администрация Измалковского района Липецкой области).
Жителям Елецкого района рекомендуют звонить по телефонам (47467) 2-07-78; 2-52-90; 6-05-00 – территориальный орган Роспотребнадзора или 8(47467) 60-112 – ЕДДС по Елецкому району.
В администрации Лев-Толстовского района для приёма обращений граждан о распространении коронавирусной инфекции работает телефон «горячей линии» 8-920-533-71-76 (с 08.00 до 20.00). По этому телефону могут обратиться за помощью одинокие жители района старше 65-ти лет, нуждающиеся в доставке на дом продуктов питания, товаров первой необходимости, жизненно важных медикаментов. Не выходите из дома. Просто позвоните и закажите. Вам всё привезут.
Единая дежурно-диспетчерская служба Усманского района: 8(47472) 4-04-50 или 8-910-259-64-86. Служба дает консультации и собирает информацию о прибывших в район из других регионов или зарубежья.
Врачи еще раз напоминают: в целях профилактики коронавирусной инфекции следите за чистотой рук, не забывайте обрабатывать их средствами дезинфицирующего действия, старайтесь не прикасаться руками к губам, глазам, слизистой оболочке носа. Делать это можно только после мытья рук. Внимательно относитесь к чистоте поверхностей гаджетов и электроники – экран смартфона, пульты дистанционного управления, клавиатура, мышь компьютера и другие. Убедитесь, что каждый член семьи пользуется своим индивидуальным набором для гигиены – зубная щетка, полотенце, расческа, белье. Помните! В Липецкой области с 28 марта действует режим самоизоляции. Без необходимости не выходите на улицу. Оставайтесь дома.
4 1521
Не верю в сказки про придуманный вирус
Да уж!
Катана
гость