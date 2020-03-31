Общество

47 минут назад

За нарушение карантина - до семи лет, за фейки - до пяти

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#коронавирус #карантин #фейки
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За нарушение карантина - до семи лет, за фейки - до пяти

Госдума определила наказания за нарушения карантина и фейки об эпидемиях и стихийных бедствиях.

Сегодня, 31 марта Госдума приняла пакет законопроектов, которые ужесточают наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил во время эпидемии. Поправки, предложенные спикером Вячеславом Володиным и председателем комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым, после их подписания президентом страны коснутся ст. 236 УК РФ и ст. 151 УПК РФ. Кроме того, депутаты одобрили поправку, которая устанавливает уголовную ответственность за распространение фейков об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, в том числе эпидемиях.  

В соответствии с новым законопроектом нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, или лишение свободы на срок до трех лет, а также отказ в праве занимать определенные должности на тот же период, если нарушение привело к массовому заражению людей. Штраф будет выше – от одного до двух миллионов рублей, если из-за несоблюдения карантина погиб один человек – срок тюремного заключения в таком случае увеличивается до пяти лет. За гибель более двух людей при нарушении карантина грозит до семи лет тюрьмы. Поправки внесли в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс.  

Уголовное наказание за публичное распространение фейков предусматривает для граждан лишение свободы на срок до пяти лет.  

За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств предлагается штрафовать на сумму от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или ограничивать свободу на срок до трех лет. 

Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы – до трех лет. 

Если распространение ложной информации повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.  

«Проблема распространения фейков в сети Интернет особенно обострилась после начала пандемии коронавируса. Ложная информация распространяется молниеносно, приводит к панике, дезориентирует граждан, наносит им прямой психологический ущерб и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации. В условиях борьбы с коронавирусом, когда граждане живут в режиме самоизоляции, крайне важно не допустить распространения недостоверной информации. Именно поэтому вместо административной ответственности вводится уголовная, а для юридических лиц существенно повышаются штрафы в КоАП», — сообщил один из авторов законопроекта, Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенников. 

 
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#коронавирус #карантин #фейки
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Комментарии (22)

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Перри Мейсон

46 секунд назад
вв, потому что в машине вы можете начихать только на себя. Как и в квартире..
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вв

6 минут назад
...почему передвигаться далее магазина пешком нельэя а на машине можно ......
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вв

7 минут назад
...даааа ...под такой шумок ....если у нас ЮРИСТЫ говорят что законы в РОССИИ двоякие .....можно многих пересажать ....здорово ....но закон приняли ....надо многим собираться в тюрьму .....там хоть самоизоляции нет
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Перри Мейсон

7 минут назад
Skrip, на автомобиле вы можете передвигаться свободно. А шататься по городу пешком-нет.
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Перри Мейсон

9 минут назад
Ваш, абажур? Это отсылка к шедевральному ответу Скойбеды на слова Гозмана. Процитировать, или сами погуглите?
ответить

???

9 минут назад
А за бездействие властей, премия?
ответить

Конь

10 минут назад
Опять под шумок антинародные законы принимают.
ответить

ghost

13 минут назад
но чтобы все эти меры работали ! именно карантин должен быть объявлен ! а не всякие "самоизоляции". "выходные" и прочее... но на это жалко пока денег у кремля
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житель

13 минут назад
Skrip, Это будет решать полицейский,у которого 3 класса образования
ответить

Ваш

13 минут назад
Перри Мейсон, здорова, ватан! Какой еще абажур? Абажур можешь сделать из кумача с серпастско молоткастым гербом
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