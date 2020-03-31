Общество
47 минут назад
За нарушение карантина - до семи лет, за фейки - до пяти
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Госдума определила наказания за нарушения карантина и фейки об эпидемиях и стихийных бедствиях.
Сегодня, 31 марта Госдума приняла пакет законопроектов, которые ужесточают наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил во время эпидемии. Поправки, предложенные спикером Вячеславом Володиным и председателем комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым, после их подписания президентом страны коснутся ст. 236 УК РФ и ст. 151 УПК РФ. Кроме того, депутаты одобрили поправку, которая устанавливает уголовную ответственность за распространение фейков об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, в том числе эпидемиях.
В соответствии с новым законопроектом нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, или лишение свободы на срок до трех лет, а также отказ в праве занимать определенные должности на тот же период, если нарушение привело к массовому заражению людей. Штраф будет выше – от одного до двух миллионов рублей, если из-за несоблюдения карантина погиб один человек – срок тюремного заключения в таком случае увеличивается до пяти лет. За гибель более двух людей при нарушении карантина грозит до семи лет тюрьмы. Поправки внесли в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс.
Уголовное наказание за публичное распространение фейков предусматривает для граждан лишение свободы на срок до пяти лет.
За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств предлагается штрафовать на сумму от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или ограничивать свободу на срок до трех лет.
Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы – до трех лет.
Если распространение ложной информации повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.
«Проблема распространения фейков в сети Интернет особенно обострилась после начала пандемии коронавируса. Ложная информация распространяется молниеносно, приводит к панике, дезориентирует граждан, наносит им прямой психологический ущерб и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации. В условиях борьбы с коронавирусом, когда граждане живут в режиме самоизоляции, крайне важно не допустить распространения недостоверной информации. Именно поэтому вместо административной ответственности вводится уголовная, а для юридических лиц существенно повышаются штрафы в КоАП», — сообщил один из авторов законопроекта, Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенников.
В соответствии с новым законопроектом нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, или лишение свободы на срок до трех лет, а также отказ в праве занимать определенные должности на тот же период, если нарушение привело к массовому заражению людей. Штраф будет выше – от одного до двух миллионов рублей, если из-за несоблюдения карантина погиб один человек – срок тюремного заключения в таком случае увеличивается до пяти лет. За гибель более двух людей при нарушении карантина грозит до семи лет тюрьмы. Поправки внесли в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс.
Уголовное наказание за публичное распространение фейков предусматривает для граждан лишение свободы на срок до пяти лет.
За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств предлагается штрафовать на сумму от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или ограничивать свободу на срок до трех лет.
Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы – до трех лет.
Если распространение ложной информации повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.
«Проблема распространения фейков в сети Интернет особенно обострилась после начала пандемии коронавируса. Ложная информация распространяется молниеносно, приводит к панике, дезориентирует граждан, наносит им прямой психологический ущерб и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации. В условиях борьбы с коронавирусом, когда граждане живут в режиме самоизоляции, крайне важно не допустить распространения недостоверной информации. Именно поэтому вместо административной ответственности вводится уголовная, а для юридических лиц существенно повышаются штрафы в КоАП», — сообщил один из авторов законопроекта, Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенников.
22 2276
Перри Мейсон
вв
вв
Перри Мейсон
Перри Мейсон
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