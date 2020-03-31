В России
36 минут назад
Для выхода из дома москвичам будет нужен QR-код
Его будут получать на сайте мэрии города
В условиях карантина жителям Москвы нужно получать QR-код для каждого выхода из дома, будь то «срочный выход по базовым потребностям» в магазин, выброс мусора, прогулка с собакой или выезд на дачу. Получить его можно на сайте мэрии Москвы.
Об этом говорится в служебных презентациях столичной мэрии, подлинность которых "Коммерсанту" подтвердили источники в правительстве Москвы. Уточняется, что текст может быть доработан.
При отсутствии QR-кодов полицейским патрулям может быть предписано доставить граждан домой. Для контроля также задействуют уличные и подъездные камеры, данные сотовых операторов о появлении абонентов вдали от дома и даже информацию об оплате товаров банковскими картами. Штрафы с использованием камер могут выписываться автоматически.
Так, в служебной презентации столичной мэрии, распространенной в телеграм-каналах, говорится о разделении жителей столицы на несколько групп.
«Работающие» граждане смогут перемещаться без ограничений из своих квартир до офисов.
«Длительные разовые / периодические поездки по городу или за город» (например, в поликлиники, на дачу, в суды и «по семейным обстоятельствам») предполагается осуществлять «только по заявке в заранее заданный адрес назначения».Также заявку предполагается подавать и при «срочном выходе по базовым потребностям», в том числе в магазин за продуктами, на прогулку с собакой в пределах 100 м от дома и даже на вынос мусора.
Без ограничений передвигаться по городу смогут лишь обладатели «заданных групп удостоверений», в т.ч. силовых ведомств, правительства, столичной мэрии, Госдумы и Совета федерации.
Все три группы граждан, за исключением обладателей удостоверений, должны зарегистрироваться на сайте правительства Москвы и получить доступ к «личному кабинету». Там нужно ввести «фактическое место жительства», определить «домашний район» и прикрепить свое фото. После этого в кабинете можно оставлять «заявки». После «верификации» на ресурсах столичного департамента информационных технологий гражданину выдадут уникальный QR-код на одну операцию. И только после его получения с кодом на смартфоне (или распечаткой) гражданин может выйти из дома.
Об этом говорится в служебных презентациях столичной мэрии, подлинность которых "Коммерсанту" подтвердили источники в правительстве Москвы. Уточняется, что текст может быть доработан.
При отсутствии QR-кодов полицейским патрулям может быть предписано доставить граждан домой. Для контроля также задействуют уличные и подъездные камеры, данные сотовых операторов о появлении абонентов вдали от дома и даже информацию об оплате товаров банковскими картами. Штрафы с использованием камер могут выписываться автоматически.
Так, в служебной презентации столичной мэрии, распространенной в телеграм-каналах, говорится о разделении жителей столицы на несколько групп.
«Работающие» граждане смогут перемещаться без ограничений из своих квартир до офисов.
«Длительные разовые / периодические поездки по городу или за город» (например, в поликлиники, на дачу, в суды и «по семейным обстоятельствам») предполагается осуществлять «только по заявке в заранее заданный адрес назначения».Также заявку предполагается подавать и при «срочном выходе по базовым потребностям», в том числе в магазин за продуктами, на прогулку с собакой в пределах 100 м от дома и даже на вынос мусора.
Без ограничений передвигаться по городу смогут лишь обладатели «заданных групп удостоверений», в т.ч. силовых ведомств, правительства, столичной мэрии, Госдумы и Совета федерации.
Все три группы граждан, за исключением обладателей удостоверений, должны зарегистрироваться на сайте правительства Москвы и получить доступ к «личному кабинету». Там нужно ввести «фактическое место жительства», определить «домашний район» и прикрепить свое фото. После этого в кабинете можно оставлять «заявки». После «верификации» на ресурсах столичного департамента информационных технологий гражданину выдадут уникальный QR-код на одну операцию. И только после его получения с кодом на смартфоне (или распечаткой) гражданин может выйти из дома.