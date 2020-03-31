Общество

сегодня, 07:31

В Липецкой области ищут попутчиков пассажира автобуса с подозрением на коронавирус

28 6346
#коронавирус #транспорт
4
В Липецкой области ищут попутчиков пассажира автобуса с подозрением на коронавирус

Мужчина сошёл с московского рейса на автостанции в Ельце.

Мэр Ельца Евгений Боровских обратился к местным жителям с просьбой о помощи. Сейчас в Липецкой области ищут попутчиков пассажира рейсового автобуса из Москвы. У этого пассажира оказалась высокая температура, он уже госпитализирован в областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.



⁃ Сейчас мы ждём результатов анализов от врачей. Параллельно разыскиваем тех, кто ехал вместе с пациентом. Известно, что люди сходили с автобуса и до Ельца, и после. Если вы знаете, кто ехал в рейсовом автобусе, сообщите эти сведения. Этим людям срочно нужно показаться врачам, - сообщил Евгений Боровских. Данные можно передать по номеру единой диспетчерской службы 8 -800- 450-48-48

В сообщении Евгения Боровских уточняется, что рейс «Москва-Липецк» выполнялся 28 марта 2020 года. Контактный круг пассажира с подозрением на коронавирус уже установлен, врачи обследовали людей.
28 6346
#коронавирус #транспорт
4

Комментарии (28)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Враньё

2 минуты назад
Эти автобусы с Москвы ездят 8 раз в день . сколько уже народу привезли из Москвы сюда.? Что вы именно до этого домохались. ?? А остальные что? Почему эти перевозки не закрыли......
ответить

Любовь

9 минут назад
indezit, и в каждом из нас.Проще валить все на Кремль.Гражданская позиция напрочь отсутствует.Не надо иметь высшего образования,высшее воспитание иметь обязан.
ответить

Лена

11 минут назад
indezit, Неа,первая-это придурки вроде тебя,пишущие всякую хрень!
ответить

Хитрый

13 минут назад
Что зазря власти ругать? Они делают, что могут. Итак всем понятно, что приближается опа. Вот только ЧС вводить нельзя, поэтому и просят самоизоляцию, но не все поняли серьезность ситуации.
ответить

indezit

17 минут назад
Но если честно, первая проблема сидит в кремле. Нелегитимно.
ответить

Лидия

17 минут назад
А время нельзя было указать? Во сколько автобус ехал из Москвы? Их много рейсов, и что теперь надо всем пассажирам откликнуться?
ответить

indezit

20 минут назад
Сейчас со столицы едет вся лимита. Карантин у них как каникулы.
ответить

НАРОД

24 минуты назад
ну и рожа у этого борова. вечером в подъезде встретишь - от страха обос...ся
ответить

Дидру

26 минут назад
Дидро, А у танка Воронеж Липецк сажают тоже по паспорту?
ответить

Раскози бабушке

28 минут назад
Сейчас билеты в автобус, А ты не разу не видел что водители подсаживают людей на трассах? За наличные.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке запретили ездить в транспорте без масок
#сидимдома #транспорт
114
В Липецке запретили ездить в транспорте без масок

сегодня, 07:39

Общество
«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом»
#карантин #сидимдома
172
«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом»

вчера, 19:29

Общество
Сидим дома: липецкие‌ ‌диджеи‌ ‌приглашают на ‌онлайн-вечеринку‌
#сидимдома #коронавирус
27
Сидим дома: липецкие‌ ‌диджеи‌ ‌приглашают на ‌онлайн-вечеринку‌

вчера, 18:58

Общество
Администрация области значительно сократила список товаров первой необходимости
#коронавирус
39
Администрация области значительно сократила список товаров первой необходимости

вчера, 16:17

Общество
Волонтеры, помогающие липчанам в самоизоляции, вторую неделю работают на износ
#коронавирус #сидимдома #волонтеры
94
Волонтеры, помогающие липчанам в самоизоляции, вторую неделю работают на износ

вчера, 15:14

Общество
В Липецкой области ставят на учет всех приезжих
#карантин #коронавирус
73
В Липецкой области ставят на учет всех приезжих

вчера, 14:46

Общество