В Липецкой области ищут попутчиков пассажира автобуса с подозрением на коронавирус

Мужчина сошёл с московского рейса на автостанции в Ельце.

Мэр Ельца Евгений Боровских обратился к местным жителям с просьбой о помощи. Сейчас в Липецкой области ищут попутчиков пассажира рейсового автобуса из Москвы. У этого пассажира оказалась высокая температура, он уже госпитализирован в областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.⁃ Сейчас мы ждём результатов анализов от врачей. Параллельно разыскиваем тех, кто ехал вместе с пациентом. Известно, что люди сходили с автобуса и до Ельца, и после. Если вы знаете, кто ехал в рейсовом автобусе, сообщите эти сведения. Этим людям срочно нужно показаться врачам, - сообщил Евгений Боровских. Данные можно передать по номеру единой диспетчерской службы 8 -800- 450-48-48В сообщении Евгения Боровских уточняется, что рейс «Москва-Липецк» выполнялся 28 марта 2020 года. Контактный круг пассажира с подозрением на коронавирус уже установлен, врачи обследовали людей.