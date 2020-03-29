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В Москве вводят режим всеобщей самоизоляции
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Выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска.
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста с 30 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт мэра столицы Сергея Собянина.
Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, москвичам, которые обязаны появляться на рабочем месте, можно ездить на работу. Разрешено совершать покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания, а также выносить мусор.
В ближайшие дни выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска. Он будет выдаваться жителям столицы в порядке, установленном правительством Москвы.
"В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", — рассказал Собянин.
Отмечается, что домашний режим самоизоляции не ограничивает права граждан приезжать в Москву или уезжать из города.
Кроме того, мэр распорядился выплачивать компенсацию всем безработным. Общий размер пособия и новой выплаты составит 19,5 тысячи рублей в месяц.
"Выплата будет назначена автоматически, без заявлений", — говорится в сообщении.
Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, москвичам, которые обязаны появляться на рабочем месте, можно ездить на работу. Разрешено совершать покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания, а также выносить мусор.
В ближайшие дни выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска. Он будет выдаваться жителям столицы в порядке, установленном правительством Москвы.
"В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", — рассказал Собянин.
Отмечается, что домашний режим самоизоляции не ограничивает права граждан приезжать в Москву или уезжать из города.
Кроме того, мэр распорядился выплачивать компенсацию всем безработным. Общий размер пособия и новой выплаты составит 19,5 тысячи рублей в месяц.
"Выплата будет назначена автоматически, без заявлений", — говорится в сообщении.
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