Коронавирус

сегодня, 20:31

В Москве вводят режим всеобщей самоизоляции

45 3536
#коронавирус
4
В Москве вводят режим всеобщей самоизоляции

Выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска.

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста с 30 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт мэра столицы Сергея Собянина.

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, москвичам, которые обязаны появляться на рабочем месте, можно ездить на работу. Разрешено совершать покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания, а также выносить мусор.

В ближайшие дни выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска. Он будет выдаваться жителям столицы в порядке, установленном правительством Москвы.

"В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", — рассказал Собянин.

Отмечается, что домашний режим самоизоляции не ограничивает права граждан приезжать в Москву или уезжать из города.

Кроме того, мэр распорядился выплачивать компенсацию всем безработным. Общий размер пособия и новой выплаты составит 19,5 тысячи рублей в месяц.
"Выплата будет назначена автоматически, без заявлений", — говорится в сообщении.
45 3536
#коронавирус
4

Комментарии (46)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Перри Мейсон

2 секунды назад
Прошу пардону, не будет капитализма-не будет и кризисов. А пока терпите...
ответить

Прошу пардону

2 минуты назад
Я не паникую. У меня семья, мне о ней беспокоиться надо, а не об одном из 50 видосов орви! Корона не первая и не последняя, пережили скупку арбидола лет 10 назад и эту дай бог переживем... а вот то что наряду с короной нашу страну захлестывает политический и экономический кризис - гораздо страшнее....
ответить

Яндекс Такси

5 минут назад
пить меньше не стали в хим чистку в пятницу 2 раза ездил
ответить

Яндекс Такси

6 минут назад
те кто не закрыл пивбары где массово скапливаются люди солью из ружья в жопец было бы справедливо
ответить

Боцман

7 минут назад
Перри Мейсон, Да нахрен ты кому нужен .Придурок
ответить

Алла

11 минут назад
Прошу пардону, скорее всего не одна неделя будет
ответить

Перри Мейсон

14 минут назад
Прошу пардону, не поддавайтесь панике. Рынок все отрегулирует. А короновирус - это выдумки кремлёвской пропаганды. Спросите у Егора..)))
ответить

Прошу пардону

19 минут назад
И ещё волнует вопрос чисто экономический: как и на что жить, если карантин продлится больше двух недель?!? Мало что денежных заначку нет, так ещё и кредит висит...
ответить

Перри Мейсон(настоящий)

20 минут назад
Друзья мои! Я понимаю, вы волнуйтесь все за моё здоровье. Но у меня всё в порядке. Не волнуйтесь. Я достал по блату масок и теперь мне ничего не угрожает)))
ответить

Прошу пардону

23 минуты назад
А когда наши олигархи будут участвовать в борьбе с иноземной заразой? Потанин с его 1 миллиардом из 500 не считается... или они все эмигрировали семьями в Новую Зеландию?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке площади инфекционной больницы освобождают для лечения пациентов с коронавирусом
#коронавирус #сидимдома
21
В Липецке площади инфекционной больницы освобождают для лечения пациентов с коронавирусом

50 минут назад

Коронавирус
Вернувшихся из Таиланда липчан ждет двухнедельный карантин
36
Вернувшихся из Таиланда липчан ждет двухнедельный карантин

сегодня, 18:03

Общество
Жителей Липецка из общественный мест будет разгонять аудиоролик
#сидимдома #карантин
39
Жителей Липецка из общественный мест будет разгонять аудиоролик

сегодня, 17:15

Общество
Еще один случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Липецкой области
#коронавирус #сидимдома
178
Еще один случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Липецкой области

сегодня, 11:33

Здоровье
В Липецке появился очередной фейк про коронавирус
#Фейк #коронавирус
53
В Липецке появился очередной фейк про коронавирус

сегодня, 08:51

Общество
Сегодня нет напрасных опасений
#коронавирус #самоизоляция #карантин
22
Сегодня нет напрасных опасений

сегодня, 08:00

Неделя 48