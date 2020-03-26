Общество
51 минуту назад
Полный текст постановления о нерабочей неделе в Липецкой области
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Оперативный штаб принял дополнительные меры по защите населения региона от коронавирусной инфекции.
В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС России от 22 января 2013 года №33 «Об утверждении порядка реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», распоряжением администрации Липецкой области от 10 марта 2020 года №102-р «О введении режима повышенной готовности на территории Липецкой области», на основании протоколов заседаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV, от 20 марта 2020 года № 4-28-3/20, от 24 марта 2020 года № 4-28-7/20, администрация Липецкой области постановляет:
1. Принять дополнительные меры по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV):
1.1. Запретить до 14 апреля 2020 года проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
1.2. Временно приостановить:
1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;
посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения вышеуказанных мероприятий (оказания услуг), в том числе, ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных общественных местах;
предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, за исключением услуг, предоставление которых осуществляется по предварительной записи граждан;
2) с 28 марта по 5 апреля 2020 года:
работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;
работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению;
работу розничных рынков (за исключением продовольственных);
работу ярмарок;
работу салонов красоты и парикмахерских;
работу косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;
оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
1.3. Обязать граждан:
1) посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию Липецкой области по номеру телефона +8(800)-450-48-48;
при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;
соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;
2) прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государств-членов Европейского союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки, помимо мер, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3 настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);
3) совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте 2 пункта 1.3 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 2 пункта 1.3 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.
1.4. С 28 марта по 14 апреля 2020 года:
1) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Липецкой области (далее - Штаб);
2) управлению здравоохранения Липецкой области обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.4 настоящего постановления;
3) управлению социальной защиты населения Липецкой области:
обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.4 настоящего постановления, в том числе через горячую линию, указанную в подпункте 1 пункта 1.3 настоящего постановления;
обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.4 настоящего постановления, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию, указанную в подпункте 1 пункта 1.3 настоящего постановления;
совместно с управлением здравоохранения Липецкой области обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.4 настоящего постановления, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно;
4) организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.4 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период. Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
1.5. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Липецкой области:
обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;
оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;
при поступлении запроса Штаба незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;
не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в подпункте 2 пункта 1.3 настоящего постановления, в абзаце первом подпункта 1 пункта 1.3 настоящего постановления, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;
перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.4 настоящего постановления, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.
1.6. Управлению здравоохранения Липецкой области:
обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего постановления;
организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам в возрасте старше 60 лет.
2. Перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.
3. Ежедневно представлять главе администрации Липецкой области доклад о ситуации с распространением в Липецкой области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.
4. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы.
5. Исполнительным органам государственной власти Липецкой области обеспечить контроль за соблюдением требований Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (далее – Указ) в соответствующих сферах деятельности.
6. Рекомендовать руководителям организаций, предусмотренных пунктом 2 Указа, ограничить количество работников, не участвующих непосредственно в основной деятельности организаций и предприятий.
7. Рекомендовать гражданам избегать скопления численностью более 5 человек на расстоянии менее 2 метров друг от друга в общественных местах, а также на объектах, деятельность которых не приостановлена.
8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области определить места общедоступных территорий, которые необходимо закрыть для посещения граждан.
9. Настоящее постановление вступает в силу с 28 марта 2020 года.
С текстом постановления и приложениями к документу можно ознакомиться на официальном сайте администрации Липецкой области.
1. Принять дополнительные меры по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV):
1.1. Запретить до 14 апреля 2020 года проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
1.2. Временно приостановить:
1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;
посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения вышеуказанных мероприятий (оказания услуг), в том числе, ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных общественных местах;
предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, за исключением услуг, предоставление которых осуществляется по предварительной записи граждан;
2) с 28 марта по 5 апреля 2020 года:
работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;
работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению;
работу розничных рынков (за исключением продовольственных);
работу ярмарок;
работу салонов красоты и парикмахерских;
работу косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;
оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
1.3. Обязать граждан:
1) посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию Липецкой области по номеру телефона +8(800)-450-48-48;
при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;
соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;
2) прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государств-членов Европейского союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки, помимо мер, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3 настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);
3) совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте 2 пункта 1.3 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 2 пункта 1.3 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.
1.4. С 28 марта по 14 апреля 2020 года:
1) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Липецкой области (далее - Штаб);
2) управлению здравоохранения Липецкой области обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.4 настоящего постановления;
3) управлению социальной защиты населения Липецкой области:
обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.4 настоящего постановления, в том числе через горячую линию, указанную в подпункте 1 пункта 1.3 настоящего постановления;
обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.4 настоящего постановления, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию, указанную в подпункте 1 пункта 1.3 настоящего постановления;
совместно с управлением здравоохранения Липецкой области обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.4 настоящего постановления, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно;
4) организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.4 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период. Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
1.5. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Липецкой области:
обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;
оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;
при поступлении запроса Штаба незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;
не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в подпункте 2 пункта 1.3 настоящего постановления, в абзаце первом подпункта 1 пункта 1.3 настоящего постановления, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;
перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.4 настоящего постановления, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.
1.6. Управлению здравоохранения Липецкой области:
обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего постановления;
организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам в возрасте старше 60 лет.
2. Перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.
3. Ежедневно представлять главе администрации Липецкой области доклад о ситуации с распространением в Липецкой области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.
4. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы.
5. Исполнительным органам государственной власти Липецкой области обеспечить контроль за соблюдением требований Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (далее – Указ) в соответствующих сферах деятельности.
6. Рекомендовать руководителям организаций, предусмотренных пунктом 2 Указа, ограничить количество работников, не участвующих непосредственно в основной деятельности организаций и предприятий.
7. Рекомендовать гражданам избегать скопления численностью более 5 человек на расстоянии менее 2 метров друг от друга в общественных местах, а также на объектах, деятельность которых не приостановлена.
8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области определить места общедоступных территорий, которые необходимо закрыть для посещения граждан.
9. Настоящее постановление вступает в силу с 28 марта 2020 года.
С текстом постановления и приложениями к документу можно ознакомиться на официальном сайте администрации Липецкой области.
10 3683
вова каббаев
Перри Мейсон
Лёха
Пе р
?
Вот
для Рикитави
местный
При СССР
Рикитави