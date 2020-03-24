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18 минут назад

В Тамбовской области двое детей погибли от удара током

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В Тамбовской области двое детей погибли от удара током

Школьники забрались на крышу трансформаторной подстанции

Двое школьников младших классов погибли от удара током после того, как забрались на крышу трансформаторной подстанции в Мичуринске Тамбовской области.

"Вечером 23 марта мальчики проникли на крышу трансформаторной подстанции, расположенной на огороженной территории ООО "Тамбовская сетевая компания". Тела детей обнаружены при плановым обходе дежурной сменой подстанции", - сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию области.

Школьникам было семь и десять лет. Тела при плановом обходе нашли дежурные. Сегодня следственным отделом по городу Мичуринск СУ СК РФ по Тамбовской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). На месте работают следователи и криминалисты. Они допрашивают сотрудников АО «ТСК», родственников, педагогов и друзей потерпевших.

АО «Тамбовская сетевая компания» после случившегося с двумя мальчиками в городе Мичуринске обращается с просьбой ко всем жителям Тамбовской области быть аккуратными с объектами повышенной опасности и не оставлять детей без присмотра. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице компании на Facebook спустя 17 часов после случившегося.


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