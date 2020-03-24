В России
18 минут назад
В Тамбовской области двое детей погибли от удара током
Школьники забрались на крышу трансформаторной подстанции
Двое школьников младших классов погибли от удара током после того, как забрались на крышу трансформаторной подстанции в Мичуринске Тамбовской области.
"Вечером 23 марта мальчики проникли на крышу трансформаторной подстанции, расположенной на огороженной территории ООО "Тамбовская сетевая компания". Тела детей обнаружены при плановым обходе дежурной сменой подстанции", - сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию области.
Школьникам было семь и десять лет. Тела при плановом обходе нашли дежурные. Сегодня следственным отделом по городу Мичуринск СУ СК РФ по Тамбовской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). На месте работают следователи и криминалисты. Они допрашивают сотрудников АО «ТСК», родственников, педагогов и друзей потерпевших.
АО «Тамбовская сетевая компания» после случившегося с двумя мальчиками в городе Мичуринске обращается с просьбой ко всем жителям Тамбовской области быть аккуратными с объектами повышенной опасности и не оставлять детей без присмотра. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице компании на Facebook спустя 17 часов после случившегося.
"Вечером 23 марта мальчики проникли на крышу трансформаторной подстанции, расположенной на огороженной территории ООО "Тамбовская сетевая компания". Тела детей обнаружены при плановым обходе дежурной сменой подстанции", - сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию области.
Школьникам было семь и десять лет. Тела при плановом обходе нашли дежурные. Сегодня следственным отделом по городу Мичуринск СУ СК РФ по Тамбовской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). На месте работают следователи и криминалисты. Они допрашивают сотрудников АО «ТСК», родственников, педагогов и друзей потерпевших.
АО «Тамбовская сетевая компания» после случившегося с двумя мальчиками в городе Мичуринске обращается с просьбой ко всем жителям Тамбовской области быть аккуратными с объектами повышенной опасности и не оставлять детей без присмотра. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице компании на Facebook спустя 17 часов после случившегося.