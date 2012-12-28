Губернатор может уволить мэра Липецка «за систематическое недостижение показателей эффективности работы»
Сегодня в Липецке: город писателей, битва эрудитов, липчане хотят вернуть авторитет учителя двойками
Происшествия
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сегодня, 10:53
Детская коляска сгорела в пятиэтажке на улице Тургенева
и два мусорных контейнера на той же улице.
Примечательно, что чуть позже на той же улице но у другого дома сгорели два пластиковых мусорных контейнера.
Днем 25 марта в селе Трубетчено Добровского округа выгорела баня.
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