Детская коляска сгорела в пятиэтажке на улице Тургенева

и два мусорных контейнера на той же улице.



Ночью 26 марта в на улице Тургенева в Лебедяни в пятиэтажном доме сгорела детская коляска сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Примечательно, что чуть позже на той же улице но у другого дома сгорели два пластиковых мусорных контейнера.Днем 25 марта в селе Трубетчено Добровского округа выгорела баня.