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10 минут назад

В районе Левого берега — большое отключение холодной воды

Кроме Левобережья холодной воды не будет 26 марта на двух улицах 24 микрорайона. Причиной отключения станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 37а, 39, 39а, 41 по улице Катукова, №№ 7а, 9, 11 по улице Кривенкова, №№ 1, 1б, 2, стр. 2, 3, 5, 7, 8 по улице Левобережной, №№ 2а, стр. 4а, 5, 6, 6а на площади Мира, № 1 по улице Степана Разина, №№ 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 по проспекту Мира, №№ 2, 4 по улице Аносова, №№ 1, 2, 4, 13, 15 по улице Островского, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11а по улице Парковой, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 12, 14, 16 по улице Крупской, №№ 1, 3, 14, 14/1, 14в, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28 по улице Суворова, №№ 9, 10, 15, 15а/1, 16, 18, 20, 22, 24/1, 24/2, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28 по улице Невского, №№ 1, вл. 1, 1г, 3, 3г, вл. 4, 4а, 4в, 4в вл. 1, 6, 7, вл. 8, 9, 9а, 22 по улице Металлургов, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, вл. 10б, 10б корп. 1 по улице Фестивальной, №№ 10, 10/1, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22/5, 22/6, 25, по улице Осипенко, № 1 по улице Гастелло, № 1а по улице Солидарности, №№ 1, 2 корп. 1, 2 стр. 1, 2а стр. 1, 3 стр. 1 по улице Лесной, №№ 18 корп. 1, 5, стр. 5, 8, 10, 10а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18 по улице М. Расковой, №№ 2, 4, 6, 7а, 7а корп. 1, 9а, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 21 стр. 1, 23, 24а, 25, по улице Гришина, №№ 2а, 5, стр. 7а, 9, 11, 12 по улице Фадеева, № 2а по улице О. Дундича, №№ 5 стр.3, 5 стр.4 по улице Фанерной, №№ 22, 22а, 22б, 22в по улице Рабочей, №№ 4, 9 по улице Талалихина, №№ 23, 25, 26, 27, 29, 31 по улице Прокатной, частный сектор улиц Озерной, Лермонтова, Лесопарковой, Волжской, Островского, Санитарной, Пляжной, Аносова, Багратиона, Береговой, Левобережной, Солидарности, Гастелло, Лесной, 2-й Лесной. 

Воду подвезут по адресам: улица Катукова, 37а, проспект Мира, 10, улица Гришина, 2. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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