Губернатор может уволить мэра Липецка «за систематическое недостижение показателей эффективности работы»
В Липецкой области разрабатывают план адаптации к изменению климата: за 10 лет потеплело на 0,61°C
Происшествия
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41 минуту назад
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Приставы арестовали пять автомобилей должников
А 158 человек заплатят штрафы в двукратном размере.
«В результате больше 13 тысяч человек оплатили имеющиеся задолженности по штрафам, в том числе 304 человека — добровольно. Приставы наложили арест на пять автомобилей должников. В отношении 158 человек, не уплативших штраф в установленный законом срок, составлены административные протоколы по части первой статьи 20.25 КоАП РФ — штраф им придётся заплатить в двукратном размере. А вот при оплате в тридцатидневный срок со дня вынесения постановления об административном правонарушении есть возможность заплатить штраф на четверть меньше», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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