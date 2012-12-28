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332
41 минуту назад
1

Приставы арестовали пять автомобилей должников

А 158 человек заплатят штрафы в двукратном размере.

В Липецкой области подвели итоги профилактического мероприятия «Должник», которое проходило с 17 по 21 марта: инспекторы ДПС каждого остановленного водителя проверяли по базе данных на предмет наличия у него просроченных штрафов.

«В результате больше 13 тысяч человек оплатили имеющиеся задолженности по штрафам, в том числе 304 человека — добровольно. Приставы наложили арест на пять автомобилей должников. В отношении 158 человек, не уплативших штраф в установленный законом срок, составлены административные протоколы по части первой статьи 20.25 КоАП РФ — штраф им придётся заплатить в двукратном размере. А вот при оплате в тридцатидневный срок со дня вынесения постановления об административном правонарушении есть возможность заплатить штраф на четверть меньше», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
приставы
ГИБДД
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Да уж
21 минуту назад
Раньше сотрудник,если с автоматом,то должен был прикрывать своих коллег,а не лезть ,куда тебя не просят.Позор .
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