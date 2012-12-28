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Общество
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сегодня, 12:09
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Из Липецких павильонов пропадают сигареты
Предпринимателей подталкивают к перепрофилированию бизнеса.
— Покупатели по привычке обращаются за сигаретами, но уходят, как только слышат, что их в продаже нет. Сколько так продержимся, не знаем. Оборот существенно упал, — рассказала одна из продавщиц.
Запрет на продажу сигарет в киосках действует с 1 июня 2014 года в соответствии с Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Тогда же местный бизнес начал переоборудовать киоски в павильоны.
— В соответствие со статьёй 19 «Ограничения торговли табачной продукцией и табачными изделиями» федерального закона №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» розничная торговля табачной продукцией осуществляется в магазинах и павильонах, — прокомментировала тогда ситуацию заместитель начальника отдела организации анализа и прогнозирования управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Галина Шевелюга. — В соответствии с законом, под павильоном понимается строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно рабочее место или несколько рабочих мест. При этом размер торгового зала нигде не регламентирован.
По данным GOROD48, в этом году управление потребрынка начало использовать наработанную судебную практику в отношении предпринимателей, которые отпускали табачную продукцию в объектах нестационарной торговли. И она оказалась не в пользу бизнеса.
В пресс-службе администрации Липецка сообщили, что в соответствии с Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» продажа табачной продукции разрешена только в стационарных объектах торговли, под которые многие павильоны просто не подходят.
«С собственниками нестационарных торговых объектов сотрудники городского управления потребительского рынка проводят разъяснительную работу по соблюдению Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». На сегодняшний момент более 30 таких объектов, ранее осуществлявших деятельность по продаже табачной продукции, перепрофилированы под продажу цветов, кофе и выпечки, — сообщили в мэрии со ссылкой на управление потребрынка.
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