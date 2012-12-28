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Общество
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сегодня, 11:00
В Липецкой области объявлен пожароопасный сезон
Только за минувшие сутки пожарные тушили 20 палов сухой травы. С начала года сушняк горел на 62 гектарах.
Только за последние сутки пожарные региона 20 раз выезжали тушить палы сухой травы, общая площадь таких возгораний составила более чем восемь гектаров. Так, на пяти гектарах тушили пал в районе улицы Ковалева неподалеку от ИК-6 в Липецке, по одному гектару площадь пожаров составила в районе села Большой Хомутец Добровского округа и села Мелеховое Чаплыгинского округа. Всего же с начала года огонь прошелся более чем по 62 гектарам сухой травы.
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