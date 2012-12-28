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Происшествия
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34 минуты назад
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Сыну погибшего под рулоном соломы рабочего выплатили 300 000 рублей
На мужчину упал рулон соломы весом 300 килограммов.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, мужчина убирал мусор на территории предприятия на улице Речной и на него упал рулон соломы весом 300 килограммов, находящийся в верхнем ряду скирды. Разнорабочий погиб. Судмедэкспертиза диагностировала тяжёлую сочетанную тупую травму тела с размножением печени и отрывом почки и многочисленными переломами.
Причиной произошедшего явилась неудовлетворительная организация работ, в том числе отсутствие контроля со стороны руководства за их ходом. При расследовании трагедии выяснилось, что разнорабочий не прошел медицинский осмотр, обучение и проверку знаний по охране труда, обучение и проверку знаний безопасным приемам и методам выполнения работ, инструктажи. Также оказалось, что рулоны соломы в скирде были размещены без технологической карты с указанием мест размещения, размеров проходов и проездов, а уложены они были так, что не исключалась возможность их падения, опрокидывания и разваливания.
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