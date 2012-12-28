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50 минут назад
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15-летний ельчанин заказал «минирование» школы
По его заказу телефонный террорист два дня подряд сообщал, что школа заминирована.
«Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы. При установлении вины подростка его родители будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Кроме того, будет рассмотрен вопрос о постановке школьника на профилактический учёт в подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Ельцу», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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