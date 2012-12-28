15-летний ельчанин заказал «минирование» школы

По его заказу телефонный террорист два дня подряд сообщал, что школа заминирована.

15-летний ельчанин за деньги заказал в интернете «минирование» школы. В результате 24 и 25 февраля полицейские получили два сообщения о минировании школы № 24 Ельца. Проверка здания сообщения не подтвердила. В какую сумму обошлась эта услуга школьнику, полиция держит в секрете.«Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы. При установлении вины подростка его родители будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Кроме того, будет рассмотрен вопрос о постановке школьника на профилактический учёт в подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Ельцу», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.