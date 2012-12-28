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Происшествия
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46 минут назад
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По ДТП с пьяным 16-летним мотоциклистом уже возбудили два административных дела
Подросток не имел прав, а мотоцикл не был зарегистрирован.
Кроме того, полицейские опросят родителей подростка, в действиях которых усматриваются признаки административного правонарушения по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Напомним, сегодня около двух часов ночи на улице Липецкой пьяный 16-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в больницу скорой помощи.
Выяснилось, что мотоцикл не зарегистрирован, а у парня нет водительских прав.
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