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сегодня, 16:11
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Обнажёнка в соцсети обернулась годом условно
И запретом на семь месяцев постить что-то в интернете.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, мужчина решил отомстить женщине за то, что та заявила на него в полицию, когда он угнал её автомобиль. В ответ он разместил на своей странице в соцсети видеоролик с фотографиями женщины в обнажённом виде, которые сделал на свой мобильный втайне он неё.
Причём мужчина делал фотографии, уже имея умысел отомстить сожительнице после очередной ссоры. Но женщина снова обратилась с заявлением в полицию.
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