Обнажёнка в соцсети обернулась годом условно

И запретом на семь месяцев постить что-то в интернете.

26-летний житель Долгоруковского района получил год лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев и запретом семь месяцев размещать материалы в интернете за незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни своей 42-летней сожительницы (по части первой статьи 137 УК РФ). Уголовное дело расследовал Тербунский МСО СУ СКР по Липецкой области.По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, мужчина решил отомстить женщине за то, что та заявила на него в полицию, когда он угнал её автомобиль. В ответ он разместил на своей странице в соцсети видеоролик с фотографиями женщины в обнажённом виде, которые сделал на свой мобильный втайне он неё.Причём мужчина делал фотографии, уже имея умысел отомстить сожительнице после очередной ссоры. Но женщина снова обратилась с заявлением в полицию.