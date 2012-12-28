Губернатор может уволить мэра Липецка «за систематическое недостижение показателей эффективности работы»
В Липецкой области разрабатывают план адаптации к изменению климата: за 10 лет потеплело на 0,61°C
Общество
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сегодня, 16:17
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В Липецкой области снизилась естественная убыль населения
Новорожденных в Липецкой области стало меньше, однако число умерших в январе также сократилось.
Умерли в январе 1446 человек — на 11% меньше, чем в январе 2024 года (1620). В целом естественная убыль населения в регионе составила по итогам первого месяца 861 человек, что оказалось на 15% меньше, чем год назад. На 1000 человек населения естественная убыль составила 9,2 человека (годом ранее — 10,6 человека на 1000 населения).
В январе официально оформили отношения 669 пар против 303 годом ранее — на 22% больше. А вот количество разводов сократилось с 367 в прошлом году до 335 в нынешнем, или на 9%.
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