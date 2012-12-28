В Липецкой области снизилась естественная убыль населения

Новорожденных в Липецкой области стало меньше, однако число умерших в январе также сократилось.

585 малышей родились в Липецкой области в январе — на 4% меньше, чем годом ранее, когда на свет появились 612 малышей. Среди новорожденных первенцами оказались 226 младенцев, вторыми детьми — 190, третьими и последующими — 169. Три матери родили в возрасте до 18 лет. Кроме того, в январе родились 12 пар близнецов и одна тройня, сообщает Липецкстат.Умерли в январе 1446 человек — на 11% меньше, чем в январе 2024 года (1620). В целом естественная убыль населения в регионе составила по итогам первого месяца 861 человек, что оказалось на 15% меньше, чем год назад. На 1000 человек населения естественная убыль составила 9,2 человека (годом ранее — 10,6 человека на 1000 населения).В январе официально оформили отношения 669 пар против 303 годом ранее — на 22% больше. А вот количество разводов сократилось с 367 в прошлом году до 335 в нынешнем, или на 9%.