Общество

43 минуты назад

В утренние и вечерние часы пик на популярных маршрутах увеличат количество автобусов и трамваев

6 408
#транспорт
В утренние и вечерние часы пик на популярных маршрутах увеличат количество автобусов и трамваев

Это ещё одна мера профилактики распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.


- Автобусы и трамваи популярных маршрутов будут ходить чаще, соответственно, в их салонах станет свободнее. Более того, у граждан появится выбор – если немного подождать, можно будет сесть в менее загруженное транспортное средство, - отмечает председатель профильного департамента Евгений Чекрыжов.

Кроме того, липчанам рекомендуют по возможности чаще пользоваться личными автомобилями и выбирать пешие прогулки.

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6 408
#транспорт

Комментарии (6)

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остальное пох

4 минуты назад
главное, что у нас маски в достатке
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Гражданка

15 минут назад
Велодорожки сделайте, тогда многие вообще ни ногой в этот гадюшник, под названием общественный транспорт!
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Сосед

20 минут назад
Чё тут непонятного,как всегда одно наедалово
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молодой тупняк

23 минуты назад
У меня складывается впечатление, что мне лапшу на уши вешают в грандиозном масштабе! У нас всё хорошо в стране, а зачем тогда власти закупают ИВЛ?! Хвалились же что у нас этих аппаратов тьма и ситуация под контролем, или я что-то не так понимаю?
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ужас

26 минут назад
А что так можно было? Если бы не коронавирус мы так ни когда и не узнали про это. Так и давились в часы пик в этик банках!
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молодой тупняк

26 минут назад
Как это понимать?! Коронавируса в Липецке нет, а обстановка стабильная и неспокойная?!
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