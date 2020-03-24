В утренние и вечерние часы пик на популярных маршрутах увеличат количество автобусов и трамваев

Это ещё одна мера профилактики распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.







- Автобусы и трамваи популярных маршрутов будут ходить чаще, соответственно, в их салонах станет свободнее. Более того, у граждан появится выбор – если немного подождать, можно будет сесть в менее загруженное транспортное средство, - отмечает председатель профильного департамента Евгений Чекрыжов.Кроме того, липчанам рекомендуют по возможности чаще пользоваться личными автомобилями и выбирать пешие прогулки.