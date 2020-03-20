Происшествия
сегодня, 10:44
На окраинах города горит сухая трава, в спальных микрорайонах - мусор
14 возгораний сухой травы и мусора зафиксировано в Липецке за прошедшие двое суток.
По днанным городского управления по делам ГО и ЧС, на сорока квадратных метрах сухостой задымил на улице Краснознаменной, на тридцати – в посёлке Новая жизнь и садоводческом товариществе «Монтажник» в микрорайоне Матырский. Также на его тушили в районе цемзавода, парка Победы, Октябрьского моста, Опытной станции.
На улице ХХ партсъезда мусор горел на открытой площадке в 50, а на Минской – в 100 квадратов, на Катукова – прямо в подъезде многоквартирного дома.
В гаражном кооперативе «Липчанин-6» в кирпичном помещении занялись автомобильные покрышки, а в посёлке Дачный – надворная постройка.
С наступлением сухих и тёплых дней опасность возгорания прошлогодней травы и оставшегося после зимы мусора возрастает многократно. В управлении по делам ГО и ЧС Липецка напоминают горожанам о необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с огнём. В большей степени это относится к хозяевам частных домовладений и дачникам, по весне спешащим навести порядок на своих участках.
Впрочем, немало неприятностей пожарным доставляют дети и подростки. Сигналы от липчан о разведенных детьми кострах то и дело поступают по единому номеру экстренных служб «112». Так в середине недели операторам сообщили, что несколько мальчишек шести – восьми лет жгут костры в 15 микрорайоне.
На улице ХХ партсъезда мусор горел на открытой площадке в 50, а на Минской – в 100 квадратов, на Катукова – прямо в подъезде многоквартирного дома.
В гаражном кооперативе «Липчанин-6» в кирпичном помещении занялись автомобильные покрышки, а в посёлке Дачный – надворная постройка.
С наступлением сухих и тёплых дней опасность возгорания прошлогодней травы и оставшегося после зимы мусора возрастает многократно. В управлении по делам ГО и ЧС Липецка напоминают горожанам о необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с огнём. В большей степени это относится к хозяевам частных домовладений и дачникам, по весне спешащим навести порядок на своих участках.
Впрочем, немало неприятностей пожарным доставляют дети и подростки. Сигналы от липчан о разведенных детьми кострах то и дело поступают по единому номеру экстренных служб «112». Так в середине недели операторам сообщили, что несколько мальчишек шести – восьми лет жгут костры в 15 микрорайоне.
Комментатор
ПРавдолюбу
ПРавдолюб
Жители Торговой и Неделина.
Горелов