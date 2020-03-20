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На окраинах города горит сухая трава, в спальных микрорайонах - мусор

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#пожар
На окраинах города горит сухая трава, в спальных микрорайонах - мусор

14 возгораний сухой травы и мусора зафиксировано в Липецке за прошедшие двое суток.  

По днанным городского управления по делам ГО и ЧС, на сорока квадратных метрах сухостой задымил на улице Краснознаменной, на тридцати – в посёлке Новая жизнь и садоводческом товариществе «Монтажник» в микрорайоне Матырский. Также на его тушили в районе цемзавода, парка Победы, Октябрьского моста, Опытной станции.

На улице ХХ партсъезда мусор горел на открытой площадке в 50, а на Минской – в 100 квадратов, на Катукова – прямо в подъезде многоквартирного дома.

В гаражном кооперативе «Липчанин-6» в кирпичном помещении занялись автомобильные покрышки, а в посёлке Дачный – надворная постройка.

С наступлением сухих и тёплых дней опасность возгорания прошлогодней травы и оставшегося после зимы мусора возрастает многократно. В управлении по делам ГО и ЧС Липецка напоминают горожанам о необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с огнём. В большей степени это относится к хозяевам частных домовладений и дачникам, по весне спешащим навести порядок на своих участках.

Впрочем, немало неприятностей пожарным доставляют дети и подростки. Сигналы от липчан о разведенных детьми кострах то и дело поступают по единому номеру экстренных служб «112». Так в середине недели операторам сообщили, что несколько мальчишек шести – восьми лет жгут костры в 15 микрорайоне.  

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#пожар

Комментарии (5)

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Комментатор

26 минут назад
Когда хотят построить где нибудь мусоросжигающий завод то люди протестуют. И при этом люди сами жгут растительный мусор который создаёт во много раз больше дыма чем такой завод! Все города в дыму весной и осенью по всей России. Мусор при сжигании его на мусороперерпбатывающем заводе проходит очистку, и там происходит полное сгорание мусора, а в костре вместо горения трава и листья тлеют и почти полностью превращаются в ядовитый дым и угарный газ, которыми потом дышат все окрестности! Люди спрашивают, а куда девать мусор, если его не сжигать?- Складывать в компостную кучу, а опавшие листья вообще не нужно сгребать, они перепреют и превратятся в удобрение. Сжигать нужно только листья заражённые некоторыми болезнями. Если для борьбы с клещами каждый год сжигать траву то не будет восстанавливаться чернозем и через много лет луга превратятся в пустыню (как в Австралии).
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ПРавдолюбу

41 минуту назад
ПРавдолюб, Эти заявление остаются без ответов или идут отписки. Скорее всего за всё уплачено.
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ПРавдолюб

46 минут назад
Жители Торговой и Неделина. А вы жаловались куда-то? Или чисто в соц. сетях поорать приходите? Роспотреб, санэпидем, госпожарнадзор - будут просто счастливы об этом узнать.
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Жители Торговой и Неделина.

сегодня, 11:19
Значит на этот дым есть кому обратить внимание а что творится каждый день на НЕДЕЛИНА в частности с НОЕМ на это обращать внимание не кому кроме жильцов. И каждый день дышать гарью это впорядке вещей. Они делают денги, а ближлижайшие дома просто задыхаются, мало того окна не возможно держать открытыми, дымом все вещи провоняли, в квартире постоянный запох гари. ПОЧЕМУ НА ЭТО НЕ КТО НЕ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ КРОМЕ ЖИЛЬЦОВ БЛИЗЛЕЖАЩИХ ДОМОВ????????? Сколько это будет длится??? КОГДА ОНИ УБЕРУТ ЭТУ ТРУБУ? Возгорание крыши были не раз, но это они скрывают, так как тушут её своими силами. Каким ещё способом донести до администрации города??? Этот беспридел.
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Горелов

сегодня, 11:17
И,как всегда, из-за неосторожного обращения с огнём! Это понятно и так, без всякой там экспертизы!!!
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