На окраинах города горит сухая трава, в спальных микрорайонах - мусор

14 возгораний сухой травы и мусора зафиксировано в Липецке за прошедшие двое суток.



По днанным городского управления по делам ГО и ЧС, на сорока квадратных метрах сухостой задымил на улице Краснознаменной, на тридцати – в посёлке Новая жизнь и садоводческом товариществе «Монтажник» в микрорайоне Матырский. Также на его тушили в районе цемзавода, парка Победы, Октябрьского моста, Опытной станции.



На улице ХХ партсъезда мусор горел на открытой площадке в 50, а на Минской – в 100 квадратов, на Катукова – прямо в подъезде многоквартирного дома.



В гаражном кооперативе «Липчанин-6» в кирпичном помещении занялись автомобильные покрышки, а в посёлке Дачный – надворная постройка.



С наступлением сухих и тёплых дней опасность возгорания прошлогодней травы и оставшегося после зимы мусора возрастает многократно. В управлении по делам ГО и ЧС Липецка напоминают горожанам о необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с огнём. В большей степени это относится к хозяевам частных домовладений и дачникам, по весне спешащим навести порядок на своих участках.



Впрочем, немало неприятностей пожарным доставляют дети и подростки. Сигналы от липчан о разведенных детьми кострах то и дело поступают по единому номеру экстренных служб «112». Так в середине недели операторам сообщили, что несколько мальчишек шести – восьми лет жгут костры в 15 микрорайоне.



