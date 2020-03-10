В колледжах Липецкой области тоже объявлен карантин

Внеплановые каникулы из-за коронавируса приходят в новые учреждения образования.

Как сообщил GOROD48 консультант отдела кадровой и организационной работы, пресс-секретарь управления образования и науки Липецкой области Александр Прокофьев, с завтрашнего дня приостанавливается образовательный процесс в учреждениях, подведомственных Управлению образования и науки: колледжах, школах-интернатах и детских домах. В интернатах и детских домах вводится запрет на посещение.- Что касается школ - мы рекомендуем муниципальным образованиям закрыть их на карантин, но окончательное решение принимает муниципалитет - то есть должно быть 20 таких решений, - отметили в управлении образования и науки региона.Также во всех подведомственных региональному управлению образования учреждениях вводится запрет на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий.