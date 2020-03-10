Общество

сегодня, 19:09

В колледжах Липецкой области тоже объявлен карантин

59 11146
#Карантин #коронавирус
12
В колледжах Липецкой области тоже объявлен карантин

Внеплановые каникулы из-за коронавируса приходят в новые учреждения образования.

Как сообщил GOROD48 консультант отдела кадровой и организационной работы, пресс-секретарь управления образования и науки Липецкой области Александр Прокофьев, с завтрашнего дня приостанавливается образовательный процесс в учреждениях, подведомственных Управлению образования и науки: колледжах, школах-интернатах и детских домах. В интернатах и детских домах вводится запрет на посещение. 

Без названия.png

- Что касается школ - мы рекомендуем муниципальным образованиям закрыть их на карантин, но окончательное решение принимает муниципалитет - то есть должно быть 20 таких решений, - отметили в управлении образования и науки региона. 

Также во всех подведомственных региональному управлению образования учреждениях вводится запрет на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий. 
59 11146
#Карантин #коронавирус
12

Комментарии (59)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Кристина

1 минуту назад
Можите не пускать детей завтра в школу чтобы вам сейчас не говорили директора и классные. А приказ городской появится завтра утром.
ответить

Гость

2 минуты назад
А почему 2019 год?
ответить

Гостья

8 минут назад
Какой смысл имеет карантин для детей,если родители не на карантине?Я понимаю,если работодатели выплатят зарплату за 14 дней и взрослые тоже будут сидеть дома.Но этого же не будет.Кто на работе будет измерять температуру? Тоже чушь какая-то?Наши директоры предприятий даже маски не купят работникам,тем более не будут тратиться на современные термометры.Нельзя сравнивать советское время и настоящее.Жизнь человека сейчас ни стоит и гроша.
ответить

Бедный студент

9 минут назад
А как же универы по липецку? Студенты - не люди? Посадите всех несчастных ЛГТУШНИКОВ на карантин, мы боимся заболеть)
ответить

Коронавирус ,

10 минут назад
Забери Путина !, Как друга прошу !.
ответить

Антисоветчик

11 минут назад
Ольга, они заранее знали! Ещё в прошлом году. И подпись "Проницательная бабка Ванга"
ответить

Гость

14 минут назад
гость, вам никто и ни чего не скажет,наивные чукотские дети,додуиывацте
ответить

Ольга

14 минут назад
Приказ от 10 марта 2019 года!!!!!
ответить

Гость

18 минут назад
Эх, сказки Андерсена выглядят попвдоподобнее
ответить

Ну что ж...

19 минут назад
Из п.1 и 1.1. следует что директора школ техникумов колледжей ОБЯЗАНЫ ПРИОСТАНОВИТЬ учебный процесс с 11.03.2020 до особого распоряжения ))))) а вот муниципалитетам рекомендовано приостановить ... ТАК?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

#карантин
10
В администрации Липецка дали пояснения по общешкольному карантину

35 минут назад

Общество
Проспект Победы полностью перекроют в ближайшую пятницу
#проспект Победы
29
Проспект Победы полностью перекроют в ближайшую пятницу

сегодня, 17:46

Общество
Прокурор Липецкой области написал заявление об отставке?
#прокуратура Липецкой области #Константин Кожевников
61
Прокурор Липецкой области написал заявление об отставке?

сегодня, 17:16

Общество
Игорь Артамонов прокомментировал информацию о режиме повышенной готовности и общешкольном карантине
#карантин
301
Игорь Артамонов прокомментировал информацию о режиме повышенной готовности и общешкольном карантине

сегодня, 16:57

Общество
Во всех школах Липецкой области ввели карантин
#карантин #коронавирус
349
Во всех школах Липецкой области ввели карантин

сегодня, 15:56

Общество
11 драк и 16 эпизодов семейного насилия зафиксировали 8 марта в службе «112»
#драка
14
11 драк и 16 эпизодов семейного насилия зафиксировали 8 марта в службе «112»

сегодня, 15:38

Общество