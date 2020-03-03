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38 минут назад

Липецкая вечЁрка: жалоба девочки, похороны демократии и школьное питание

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: жалоба девочки, похороны демократии и школьное питание

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 3 марта.

Внимание читателей сегодня было приковано к новости про жалобу девочки. Утром в Липецке на телефон «112» позвонила 9-летняя школьница и сообщила, что на нее в подъезде жилого дома по улице Катукова напал мужчина и попытался затащить в лифт.


Липчане активно обсуждают репортаж «Игорь Артамонов пообедал в школьной столовой. Ему понравилось». Региональное управление образования провело пресс-тур по школьным столовым, чтобы показать их готовность к введению бесплатного горячего питания для младшеклассников. В липецких школах процесс организации питания построен по-разному. Какие-то школы пользуются услугами кейтеринговой компании, какие-то готовят детям сами, некоторые - готовят и себе, и близлежащим школам. Кто-то, как в школе №55, обжегся на кейтеринге и перешел на самостоятельное приготовление завтраков и обедов. Именно здесь сегодня пообедал губернатор. Параллельно с этим председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова сообщила об инциденте в двух школах города: детям выдали испорченный йогурт.


А в городском Совете сегодня было жарко: оппозиционные депутаты покинули сессию горсовета и похоронили демократию. Они отказались голосовать за отмену смешанной системы выборов.



Кроме того, сегодня депутатам представили нового вице-мэра Липецка. В администрацию Липецка Галина Пономарева пришла с поста советника Игоря Артамонова. 3 марта она заняла еще не остывшее после ухода Константина Власова кресло вице-мэра города.
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#вечёрка

Комментарии (1)

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10 минут назад
«Сравним геном с кофеваркой, она уже ваша и стоит на кухне. Но чтобы она заработала, нужно: а) налить воду; б) положить кофе; в) нажать на кнопочку; в противном случае ничего не произойдет». Если гены плохие, ничего поделать нельзя – не повезло так не повезло. Но если ты родился и у тебя все в порядке, это еще не все, необходимо вовремя попасть в социальную и языковую среду и только благодаря этому стать человеком. Что такое «вовремя»? Это, конечно, размытое понятие – лучше, если это произойдет до трех лет, но необходимо – до шести. Есть два игрока: гены и опыт, который даст или не даст врожденным способностям реализоваться. Можно родиться Моцартом, но никогда им не стать.
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