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38 минут назад
Липецкая вечЁрка: жалоба девочки, похороны демократии и школьное питание
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 3 марта.
Внимание читателей сегодня было приковано к новости про жалобу девочки. Утром в Липецке на телефон «112» позвонила 9-летняя школьница и сообщила, что на нее в подъезде жилого дома по улице Катукова напал мужчина и попытался затащить в лифт.
Липчане активно обсуждают репортаж «Игорь Артамонов пообедал в школьной столовой. Ему понравилось». Региональное управление образования провело пресс-тур по школьным столовым, чтобы показать их готовность к введению бесплатного горячего питания для младшеклассников. В липецких школах процесс организации питания построен по-разному. Какие-то школы пользуются услугами кейтеринговой компании, какие-то готовят детям сами, некоторые - готовят и себе, и близлежащим школам. Кто-то, как в школе №55, обжегся на кейтеринге и перешел на самостоятельное приготовление завтраков и обедов. Именно здесь сегодня пообедал губернатор. Параллельно с этим председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова сообщила об инциденте в двух школах города: детям выдали испорченный йогурт.
А в городском Совете сегодня было жарко: оппозиционные депутаты покинули сессию горсовета и похоронили демократию. Они отказались голосовать за отмену смешанной системы выборов.
Кроме того, сегодня депутатам представили нового вице-мэра Липецка. В администрацию Липецка Галина Пономарева пришла с поста советника Игоря Артамонова. 3 марта она заняла еще не остывшее после ухода Константина Власова кресло вице-мэра города.
Липчане активно обсуждают репортаж «Игорь Артамонов пообедал в школьной столовой. Ему понравилось». Региональное управление образования провело пресс-тур по школьным столовым, чтобы показать их готовность к введению бесплатного горячего питания для младшеклассников. В липецких школах процесс организации питания построен по-разному. Какие-то школы пользуются услугами кейтеринговой компании, какие-то готовят детям сами, некоторые - готовят и себе, и близлежащим школам. Кто-то, как в школе №55, обжегся на кейтеринге и перешел на самостоятельное приготовление завтраков и обедов. Именно здесь сегодня пообедал губернатор. Параллельно с этим председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова сообщила об инциденте в двух школах города: детям выдали испорченный йогурт.
А в городском Совете сегодня было жарко: оппозиционные депутаты покинули сессию горсовета и похоронили демократию. Они отказались голосовать за отмену смешанной системы выборов.
Кроме того, сегодня депутатам представили нового вице-мэра Липецка. В администрацию Липецка Галина Пономарева пришла с поста советника Игоря Артамонова. 3 марта она заняла еще не остывшее после ухода Константина Власова кресло вице-мэра города.
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