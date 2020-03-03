Начальник департамента образования извинилась за испорченный йогурт в двух школах

Сегодня председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова сообщила об инциденте в двух школах города: детям выдали испорченный йогурт.

«В двух липецких школах детям выдали испорченный йогурт. Об этом стало известно от родителей учеников. К счастью, никто не пострадал. В департаменте образования начали проверку.Оказалось, что срок годности на упаковке гарантировал сохранение качества продукта до 22 апреля. Причиной порчи, возможно, стали нарушения герметичности упаковки при транспортировке. Тем не менее всю партию йогурта из столовых изъяли. Ужесточен контроль над продуктами, которые предоставляются для питания детей.Мы приносим свои извинения школьникам и их родителям!», - рассказала Светлана Бедрова на своей странице в Instagram.Уточнить, в каких именно школах выдали просроченный йогурт, в департаменте отказались.