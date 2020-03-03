Общество

57 минут назад

Начальник департамента образования извинилась за испорченный йогурт в двух школах

11 1170
#детское питание
Начальник департамента образования извинилась за испорченный йогурт в двух школах

Сегодня председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова сообщила об инциденте в двух школах города: детям выдали испорченный йогурт.  

«В двух липецких школах детям выдали испорченный йогурт. Об этом стало известно от родителей учеников. К счастью, никто не пострадал. В департаменте образования начали проверку.

Оказалось, что срок годности на упаковке гарантировал сохранение качества продукта до 22 апреля. Причиной порчи, возможно, стали нарушения герметичности упаковки при транспортировке. Тем не менее всю партию йогурта из столовых изъяли. Ужесточен контроль над продуктами, которые предоставляются для питания детей.

Мы приносим свои извинения школьникам и их родителям!», - рассказала Светлана Бедрова на своей странице в Instagram.



Уточнить, в каких именно школах выдали просроченный йогурт, в департаменте отказались. 
11 1170
#детское питание

Комментарии (11)

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А Что

8 минут назад
Скажут общ.помошники мера и первого секретаря
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Гость

17 минут назад
Теперь пусть сама пьет. Извинение через инсту напишу позже.
ответить

Коррупция и махровый непрофессионализм

19 минут назад
А где Тюменские подельнички Великий Артамонов и Великая Попкина из ФАС ??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ахламонов

21 минуту назад
Я требую заставить эту Бедрову сожрать всю партию этого йогурта.
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гость

29 минут назад
Извинения должны быть сопоставимы с причиненным ущербом, пурген внутривенно курс неделю или увольнение...
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Анна

32 минуты назад
Ага, только в две школы.... И не скажем в какие.... Ну-ну....
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Йогурт

33 минуты назад
А чье производство йогурта?
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Гость

35 минут назад
Надо было в мерию отправить, для очищения организма.
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Родитель

38 минут назад
А что ребёнок с толчка не сказал всю ночь и тошнило это полезно для организма ДА? Гнать этих поставщиков.
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Лис

40 минут назад
На самом деле испорченный продукт завезли большее количество образовательных учреждений. Моя супруга работает в детском саду и у них так же были случаи отравления в виде поноса!
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