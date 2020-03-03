Происшествия

сегодня, 11:59

Полицейские проверяют сообщение 9-летней девочки о нападении на нее мужчины

6 3633
#нападение на ребенка
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Полицейские проверяют сообщение 9-летней девочки о нападении на нее мужчины
Сегодня утром в Липецке на телефон «112» позвонила 9-летняя девочка и сообщила, что на нее в подъезде жилого дома по улице Катукова напал мужчина, и попытался затащить в лифт.

- С ребенком все в порядке. Сейчас ее сообщение проверяют сотрудники полиции, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.


6 3633
#нападение на ребенка
1

Комментарии (6)

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Гость

16 минут назад
Весна пришла...
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Житель

23 минуты назад
Вот какую поправку в Конституцию внести --кастрировать педофилов.
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Житель

24 минуты назад
Кастрировать надо педофилов --в думе 30 лет не могут принять ФЗ.
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Рождённый ползать

31 минуту назад
Где же наши дети будут в безопасности?
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Миротворец

сегодня, 12:21
Обострение весна осень !
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"С ребенок все в порядке. "

сегодня, 12:19
и это хорошо! плохо, что журналисты неграмотные...
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