Полицейские проверяют сообщение 9-летней девочки о нападении на нее мужчины

Сегодня утром в Липецке на телефон «112» позвонила 9-летняя девочка и сообщила, что на нее в подъезде жилого дома по улице Катукова напал мужчина, и попытался затащить в лифт.



- С ребенком все в порядке. Сейчас ее сообщение проверяют сотрудники полиции, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.





