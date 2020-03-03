Происшествия
сегодня, 11:59
Полицейские проверяют сообщение 9-летней девочки о нападении на нее мужчины
6 3633
Сегодня утром в Липецке на телефон «112» позвонила 9-летняя девочка и сообщила, что на нее в подъезде жилого дома по улице Катукова напал мужчина, и попытался затащить в лифт.
- С ребенком все в порядке. Сейчас ее сообщение проверяют сотрудники полиции, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
- С ребенком все в порядке. Сейчас ее сообщение проверяют сотрудники полиции, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
6 3633
Гость
Житель
Житель
Рождённый ползать
Миротворец
"С ребенок все в порядке. "