Общество

сегодня, 17:49

Игорь Артамонов пообедал в школьной столовой. Ему понравилось

53 2564
#школьное питание
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Игорь Артамонов пообедал в школьной столовой. Ему понравилось

Региональное управление образования провело пресс-тур по школьным столовым, чтобы показать их готовность к введению бесплатного горячего питания для младшеклассников.

Сейчас областной бюджет обеспечивает всех школьников, в том числе и школьников младших классов, завтраками на 20 рублей (детей из многодетных и малообеспеченных семей – на 40 рублей; детей с ОВЗ – на 80). Например, в школе села Хрущевка сегодня первоклашек кормили молочной рисовой кашей, бутербродами с сыром и чаем.
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А вот в городских школах на 20 рублей ученикам давали чай и бутерброд с колбасой.

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Казалось бы, мелочь, но она есть не везде. Липецкая область единственная среди соседних регионов, где детям дают хотя бы это. В ближайших областях Черноземья на бутерброд с колбасой может рассчитывать далеко не каждый ученик.

В липецких школах процесс организации питания построен по-разному. Какие-то школы пользуются услугами кейтеринговой компании, какие-то готовят детям сами, некоторые - готовят и себе, и близлежащим школам. Кто-то, как в школе №55, обжегся на кейтеринге и перешел на самостоятельное приготовление завтраков и обедов. Именно здесь сегодня пообедал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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Ел глава региона то же самое, что и школьники: гороховый суп, свежий огурец, макароны с куриной котлетой, любимый учениками школы №55 напиток из черной смородины, пару кусков хлеба. Губернатору понравилось. Игорь Артамонов признался, что еда в школьной столовой напомнила ему детство и армейские годы.

- Я вспоминаю школьные годы, армию. Абсолютно никакой разницы не заметил. Сейчас я будто побывал в своем прошлом, - признался Игорь Артамонов.

- Мы, в принципе, уже готовы обеспечить младших школьников горячими обедами. Но пока оцениваем организацию питания на «троечку», так как есть жалобы, - продолжил губернатор. - Внимательно изучаем деятельность поставщиков, формирование цен. Например, есть единый поставщик, но у него разные повара — и в одной школе выходит вкусная пища, в другой нет. Идут дискуссии, как именно кормить школьников — привозить, разогревать в столовой, или готовить самим. Подход к организации школьного питания должен быть тщательным, а итоговое решение — выверенным. Например, в этой школе огурцы из Воронежа, а макароны «Макфа». Почему? Наш регион — субъект №1 по производству тепличных овощей. Но школе дешевле покупать огурцы из Воронежа. Странно? Да. Такая же ситуация с макаронами: в регионе их немало производится. Мы сейчас выстраиваем законную юридическую схему для того, чтобы закупать качественные свежие продукты местных производителей. Но пока нет ясной модели финансирования питания детей в школах, федеральный центр еще не определился с этим механизмом. Думаю, к 1 сентября решение появится. Когда придут деньги — несложно закупить продукты. Наш главный вопрос сейчас не деньги, а качественное и полезное питание для детей.

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Судя по остаткам в тарелках, школьная еда детям не очень-то и нравится. Сегодня, например, в паре школ дети уверенно и не сговариваясь не стали есть суп-рассольник.

На самом деле, накормить школьника даже с учетом доплаты родителей вкусно — сложно. Сейчас в городских школах родители учеников платят по 57 рублей сверх 20 рублей из областного бюджета. Итого, школе нужно приготовить или вкусный экспресс-завтрак (каша/бутерброд) на 20 рублей, или накормить обедом за 77 рублей. Некоторые дети питаются в школах трижды. Тогда стоимость питания в школе вырастает до 101 рубля.

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Родители учеников липецких и елецких школ сейчас доплачивают за питание через электронное приложение. Если деньги на счету ребенка кончатся, то ученика все равно накормят. На 20 областных рублей.

- Фактически, для наших школ ничего не меняется. Принцип питания сохраняется прежний, нагрузка на столовые не увечится, так как мы и сейчас кормим детей обедами. С 1 сентября ученики младших классов будут получать бесплатно обед, за который сегодня родители доплачивают 57 рублей в день. Эти затраты лягут на региональный и федеральный бюджеты, - уточняет начальник отдела дополнительного образования и организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья управления образования Липецкой области Ирина Жасанова. - Это будут полноценные обеды. Если родители примут решение, что ребенок должен в школе завтракать и получать полдник, то им придется доплатить.

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53 2564
#школьное питание
4

Комментарии (53)

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А ночью !

1 минуту назад
Изжога или понос не прибудут в ваше расположение ,Игорь Георгиевич !, Стоит "судно "подготовить заранее !.
ответить

"Броненосец Потемкин"

5 минут назад
там тоже кое-кому гниль "понравилась"...
ответить

Бэтмен

5 минут назад
Я учился в обычной сельской школе,закончил ее в 2006 году,и хочу сказать что тогда не было ни каких платных обедов,кормили хорошо и вкусно,и это было в 2006 году,что же сейчас не так то.
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В Высоцкий

6 минут назад
Уваркина сквозь зубы по найму рыдала , Артамонов ,и тот , верхнней ноты не брал , Громко фальшивили медные трубы , Только вот Путин один не соврал !( Всё хорошо вкусненько ." Весёлая покойницкая").
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Какие деньги зарабатывали школьники?

7 минут назад
Школьник, совсем без ума.Эксплуатация детского труда недопустима.Нехер распространять ГУЛАГ
ответить

Мойша

7 минут назад
На халяву и уксус сладок
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Пластелиново-пальмовый сыр

8 минут назад
тоже есть нельзя.Отравитесь.
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Школьник

8 минут назад
В 69 школе была отличная столовая и отличные повара, всегда готовили вкусно, потом стали централизованно завозить и пошло и поехало, одна безвкусица. Правда это было 5 лет назад. Сейчас не знаю как кормят. Надо сделать центролизованную закупку продуктов, а готовят пусть в школьных столовых. А лучше сделать подсобное хозяйство для овощей и фруктов, взять землю и часть садов в аренду и пусть школьники обрабатывают на практике. Мама расказывала, что школах были огороды, ездили в совхозы на уборку, заоабатывали деньги, а школьная столовая получала дешевые продукты.
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Ку

9 минут назад
Клоуны б.. Ть
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Родитель

9 минут назад
Конечно это всё хорошо, но внезапность ещё лучше. Чтоб заранее не готовились а был бы сюрприз, как недавнее появление мера на Папина. А то же вы сами знаете про запланированные посещения.
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