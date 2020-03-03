Игорь Артамонов пообедал в школьной столовой. Ему понравилось

Региональное управление образования провело пресс-тур по школьным столовым, чтобы показать их готовность к введению бесплатного горячего питания для младшеклассников.

Сейчас областной бюджет обеспечивает всех школьников, в том числе и школьников младших классов, завтраками на 20 рублей (детей из многодетных и малообеспеченных семей – на 40 рублей; детей с ОВЗ – на 80). Например, в школе села Хрущевка сегодня первоклашек кормили молочной рисовой кашей, бутербродами с сыром и чаем.А вот в городских школах на 20 рублей ученикам давали чай и бутерброд с колбасой.Казалось бы, мелочь, но она есть не везде. Липецкая область единственная среди соседних регионов, где детям дают хотя бы это. В ближайших областях Черноземья на бутерброд с колбасой может рассчитывать далеко не каждый ученик.В липецких школах процесс организации питания построен по-разному. Какие-то школы пользуются услугами кейтеринговой компании, какие-то готовят детям сами, некоторые - готовят и себе, и близлежащим школам. Кто-то, как в школе №55, обжегся на кейтеринге и перешел на самостоятельное приготовление завтраков и обедов. Именно здесь сегодня пообедал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Ел глава региона то же самое, что и школьники: гороховый суп, свежий огурец, макароны с куриной котлетой, любимый учениками школы №55 напиток из черной смородины, пару кусков хлеба. Губернатору понравилось. Игорь Артамонов признался, что еда в школьной столовой напомнила ему детство и армейские годы.- Я вспоминаю школьные годы, армию. Абсолютно никакой разницы не заметил. Сейчас я будто побывал в своем прошлом, - признался Игорь Артамонов.- Мы, в принципе, уже готовы обеспечить младших школьников горячими обедами. Но пока оцениваем организацию питания на «троечку», так как есть жалобы, - продолжил губернатор. - Внимательно изучаем деятельность поставщиков, формирование цен. Например, есть единый поставщик, но у него разные повара — и в одной школе выходит вкусная пища, в другой нет. Идут дискуссии, как именно кормить школьников — привозить, разогревать в столовой, или готовить самим. Подход к организации школьного питания должен быть тщательным, а итоговое решение — выверенным. Например, в этой школе огурцы из Воронежа, а макароны «Макфа». Почему? Наш регион — субъект №1 по производству тепличных овощей. Но школе дешевле покупать огурцы из Воронежа. Странно? Да. Такая же ситуация с макаронами: в регионе их немало производится. Мы сейчас выстраиваем законную юридическую схему для того, чтобы закупать качественные свежие продукты местных производителей. Но пока нет ясной модели финансирования питания детей в школах, федеральный центр еще не определился с этим механизмом. Думаю, к 1 сентября решение появится. Когда придут деньги — несложно закупить продукты. Наш главный вопрос сейчас не деньги, а качественное и полезное питание для детей.Судя по остаткам в тарелках, школьная еда детям не очень-то и нравится. Сегодня, например, в паре школ дети уверенно и не сговариваясь не стали есть суп-рассольник.На самом деле, накормить школьника даже с учетом доплаты родителей вкусно — сложно. Сейчас в городских школах родители учеников платят по 57 рублей сверх 20 рублей из областного бюджета. Итого, школе нужно приготовить или вкусный экспресс-завтрак (каша/бутерброд) на 20 рублей, или накормить обедом за 77 рублей. Некоторые дети питаются в школах трижды. Тогда стоимость питания в школе вырастает до 101 рубля.Родители учеников липецких и елецких школ сейчас доплачивают за питание через электронное приложение. Если деньги на счету ребенка кончатся, то ученика все равно накормят. На 20 областных рублей.- Фактически, для наших школ ничего не меняется. Принцип питания сохраняется прежний, нагрузка на столовые не увечится, так как мы и сейчас кормим детей обедами. С 1 сентября ученики младших классов будут получать бесплатно обед, за который сегодня родители доплачивают 57 рублей в день. Эти затраты лягут на региональный и федеральный бюджеты, - уточняет начальник отдела дополнительного образования и организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья управления образования Липецкой области Ирина Жасанова. - Это будут полноценные обеды. Если родители примут решение, что ребенок должен в школе завтракать и получать полдник, то им придется доплатить.