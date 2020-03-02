Данковский лесхоз упраздняют

Летом это учреждение станет частью Чаплыгинского лесхоза.

Постановлением администрации Липецкой области к 1 июля должен быть реорганизован Чаплыгинский лесхоз. К этому учреждению присоединяют Данковский лесхоз, это госучреждение в процессе реорганизации будет упразднено.



После объединения Чаплыгинский лесхоз будет выполнять и свои функции, и функции присоединяемого учреждения. Таким образом Чаплыгинский лесхоз на территории двух районов будет заниматься изготовлением круглых лесоматериалов, хлыстов, производством деловой древесины, дров, штакетника, пиломатериалов, брусковых заготовок.



Учредителем укрупняемого лесхоза останется управление лесного хозяйства Липецкой области.

