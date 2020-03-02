Общество

32 минуты назад

Данковский лесхоз упраздняют

4 470
#реорганизация #лес
2
Данковский лесхоз упраздняют

Летом это учреждение станет частью Чаплыгинского лесхоза.

Постановлением администрации Липецкой области к 1 июля должен быть реорганизован Чаплыгинский лесхоз. К этому учреждению присоединяют Данковский лесхоз, это госучреждение в процессе реорганизации будет упразднено.

После объединения Чаплыгинский лесхоз будет выполнять и свои функции, и функции присоединяемого учреждения. Таким образом Чаплыгинский лесхоз на территории двух районов будет заниматься изготовлением круглых лесоматериалов, хлыстов, производством деловой древесины, дров, штакетника, пиломатериалов, брусковых заготовок.

Учредителем укрупняемого лесхоза останется управление лесного хозяйства Липецкой области.
4 470
#реорганизация #лес
2

Комментарии (4)

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Вот так

1 минуту назад
данковчанин, у Фалеева на сегодня одна задача. Это чтобы Лёвин его вместе с собой в тюрьму не утянул.
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Хорошая идея.

12 минут назад
Работник лесопилки, Есть другое предложение, с короновирусом сократилось поставка зажигалок, так как в поднебесной не кто не работает, воз товара прекратился и пустить лес на спички. Которые можно выгодно продать Американцам,Французам, Немцам.
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данковчанин

17 минут назад
Почему Данковский присоединили к Чаплыгинскому, а ненаоборот?....Ау, фалеев, не вы ли должны были работать....один медучилище закрыл, другой....
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Работник лесопилки

20 минут назад
Тайги не хватает для дружеского Китая? Когда можно лесопилку завозить?
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