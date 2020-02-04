Новым местом работы заместителя Евгении Уваркиной называют Ростелеком.

Администрацию Липецка покинет вице-мэр Константин Власов. Эта информация появилась в одном из местных телеграмм-каналов. Так ли это?



До Константина Власова нам дозвониться не удалось. Как стало известно GOROD48, в настоящее время заместитель главы Липецка в Москве повышает квалификацию по программе МВА (Master of Business Administration) - в 2015 году он уже отучился по этой программе, получив диплом мастера делового администрирования в области корпоративного менеджмента, финансов, маркетинга, управления персоналом.



Информацию о грядущем уходе вице-мэра GOROD48 подтвердили компетентные источники в областной администрации.



По данным GOROD48, 37-летний Константин Власов перейдет на работу в ПАО «Ростелеком», откуда, кстати, он и попал в мэрию - в липецком филиале этой организации он работал с 2006 по 2017 годы - ведущим инженером, начальником отделов, финансовым директором филиала. В сентябре 2017 года бывший финансовый директор липецкого филиала ПАО «Ростелеком» Константин Власов стал руководителем крупнейшего муниципального предприятия, Липецкпассажиртранса. Всем было очевидно, что новый руководитель МУПа был человеком команды тогда первого вице-мэра Липецка Дмитрия Аверова, выходца из того же «Ростелекома», куратора дорог и транспорта. Через год, в ноябре 2018-го, директора Липецкпассажиртранса (в этот год в Липецке похоронили троллейбус) мэр Сергей Иванов назначил своим заместителем. Таким образом, в должности вице-мэра Константин Власов перешел новому главе Липецка Евгении Уваркиной.



Константин Власов родился 28 марта 1982 года в Липецке. В 2004 году окончил ЛГТУ по специальности «Управление автотранспортом». В 2007 году получил диплом с отличием Московского международного университета по специальности «Менеджмент организаций». У него - три высших образования: в транспортной, финансовой и управленческой сферах. В 2018 году тогда еще директор МУП «Липецкпассажиртранс» Власов попал в финал Всероссийского конкурса «Лидеры России» и был единственным, кстати, представителем нашего региона.