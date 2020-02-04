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Администрацию Липецка покинет вице-мэр Константин Власов?

15 2179
#Константин Власов
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Администрацию Липецка покинет вице-мэр Константин Власов?

Новым местом работы заместителя Евгении Уваркиной называют Ростелеком.

Администрацию Липецка покинет вице-мэр Константин Власов. Эта информация появилась в одном из местных телеграмм-каналов. Так ли это?

До Константина Власова нам дозвониться не удалось. Как стало известно GOROD48, в настоящее время заместитель главы Липецка в Москве повышает квалификацию по программе МВА (Master of Business Administration) - в 2015 году он уже отучился по этой программе, получив диплом мастера делового администрирования в области корпоративного менеджмента, финансов, маркетинга, управления персоналом.

Информацию о грядущем уходе вице-мэра GOROD48 подтвердили компетентные источники в областной администрации.

По данным GOROD48, 37-летний Константин Власов перейдет на работу в ПАО «Ростелеком», откуда, кстати, он и попал в мэрию - в липецком филиале этой организации он работал с 2006 по 2017 годы - ведущим инженером, начальником отделов, финансовым директором филиала. В сентябре 2017 года бывший финансовый директор липецкого филиала ПАО «Ростелеком» Константин Власов стал руководителем крупнейшего муниципального предприятия, Липецкпассажиртранса. Всем было очевидно, что новый руководитель МУПа был человеком команды тогда первого вице-мэра Липецка Дмитрия Аверова, выходца из того же «Ростелекома», куратора дорог и транспорта. Через год, в ноябре 2018-го, директора Липецкпассажиртранса (в этот год в Липецке похоронили троллейбус) мэр Сергей Иванов назначил своим заместителем. Таким образом, в должности вице-мэра Константин Власов перешел новому главе Липецка Евгении Уваркиной.

Константин Власов родился 28 марта 1982 года в Липецке. В 2004 году окончил ЛГТУ по специальности «Управление автотранспортом». В 2007 году получил диплом с отличием Московского международного университета по специальности «Менеджмент организаций». У него - три высших образования: в транспортной, финансовой и управленческой сферах. В 2018 году тогда еще директор МУП «Липецкпассажиртранс» Власов попал в финал Всероссийского конкурса «Лидеры России» и был единственным, кстати, представителем нашего региона.
15 2179
#Константин Власов
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Комментарии (15)

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ВВП

13 минут назад
Одним больше ...одним меньше!!!Какая разница??Три высших..на хрена.....Лошадь вон всю жизнь почту возила,а читать так и не научилась...!!!
ответить

толя

15 минут назад
фотка - огонь
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Дык +

21 минуту назад
Заваркина, тогда скоро она останется одна!
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Горожанин

25 минут назад
Для умного человека достаточно одного высшего образования
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А Деп.град. когда будут разгонять???

33 минуты назад
Поразвели бесполезных прокладок!!!!
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данковчанин

34 минуты назад
Везде говорят лидеры России. Только при них Россия не становиться лидером. Что то здесь не так.
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Диска Аксенок

37 минут назад
Возьмите меня я уже наработался директором парков. Буду целовать любую жопу длительное время. Только возьмите.
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Заваркина

39 минут назад
Мне очень тяжело работать с людьми которые умней меня.
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Попутного ветра

41 минуту назад
Может, он весь из себя лидер и дипломов у него целых три, но город при его участии стал хуже - именно на его совести убийство троллейбусов, планируемое убийство трамваев, сомнительные закупки автобусов за бюджетные деньги и деградация транспортной системы города с засильем маршруток. А про ЖКХ и дорожное хозйство, которые он курировал, и говорить нечего - еженедельные аварии, число людей гибнущих в ДТП и реконструкция Космонавтов с грубейшими нарушениями показывают всю некомпетентность его, как городского чиновника. Надеюсь, у мэра хватит воли и совести взять на его место человека, который действительно будет разбираться в том, как должны быть устроены современные города.
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Патамушта

42 минуты назад
Он не так молод как Димка Аксёнов, да и либезить почти не может
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