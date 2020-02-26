При наихудшем сценарии паводка в зоне подтопления окажутся 2900 человек

Готовность к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Липецка обсудили на выездном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Она прошла на базе Городского Дворца культуры, где в случае необходимости будет развернут один из пунктов временного размещения людей (ПВР).

Всего таких пунктов подготовлено девять – в ДК и школах города. В условиях чрезвычайной ситуации они смогут принять около пяти тысяч липчан, живущих в зонах возможного подтопления.



- Членам комиссии показали запас вещей, продовольствия, медикаментов, подготовленный на случай ЧС. В самом превратившемся на день в ПВР Дворце культуры сегодня «открылись» медпункт, кабинет психологов, спальное помещение с раскладушками и комната матери и ребенка, - сообщает пресс-служба мэрии.



На площадке перед ДК собравшимся продемонстрировали тракторы, автомобили экстренных служб, автобус для перевозки людей и другую спецтехнику, которая будет использоваться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Рядом с машинами развернуты передвижные пункты питания и вещевого снабжения.



По словам начальника городского управления по делам ГО и ЧС Николая Новикова, при наихудшем сценарии паводка в зоне подтопления могут оказаться 950 домовладений, в которых живут более 2900 человек. Для проведения противопаводковых мероприятий создана группировка из 314 человек и 80 единиц техники.



Подготовка к паводку началась в Липецке еще осенью. Был проведён мониторинг основных водотоков города (реки Липовка и ручья Студёный), территории Каменного лога, а также зон возможного подтопления. Результаты занесены на онлайн-карту. К концу февраля завершена расчистка от мусора и поросли этих водотоков, а также водоотводных каналов по основным улицам.



Контроль над паводковой ситуацией осуществляется в режиме реального времени с помощью видеокамер, установленных на улицах Калинина, 20-го Партсъезда, Шевцовой, в районе Комсомольского пруда, а также с использованием измерительного комплекса «Эмерсит» на реке Воронеж.



Территориальными управлениями округами осуществлён подворовый обход домовладений, распространены памятки по порядку действий. Подготовлены списки граждан, проживающих в зонах возможного риска, определены места для стоянки автобусов, которые при необходимости будут использоваться для вывоза пострадавшего населения либо в качестве мобильных пунктов обогрева.



По данным ГУ «Липецкий областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», резкого подъема воды в реках в этом году не ожидается. Неблагоприятная ситуация может сложиться, если в марте выпадет большая норма осадков. Более точный прогноз синоптики дадут в первых числах следующего месяца.

