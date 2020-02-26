Общество

28 минут назад

В Липецк пассажиры-мужчины женщин не берут

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#перелеты #пассажиры #
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В Липецк пассажиры-мужчины женщин не берут

Наш город в ТОПе населенных пунктов, куда летают без женщин

Сервис путешествий Туту.ру изучил, куда летают отдыхать мужские компании. Это когда в одном заказе минимум три пассажира мужского пола и нет женщин. 

Как показало исследование, чаще всего по России мужчины летят туда, где похолоднее и есть нефтяные месторождения.  В Липецке нет нефти, но есть металлургия. Наш город попал в ТОП городов, куда летают сугубо мужскими компаниями. 

Липецк расположился на 7 месте с 5.36% таких заказов.

Самый "мужской" рейс - это рейс в село Толька в ЯНАО. Затем идет Владивосток. На третьем месте Назрань Республики Ингушетия.  Следом идет город Апатиты в Мурманской области.  Также мужскими компаниями, а это, вероятнее всего командировочные и вахтовики, летают в Череповец, Курильск, Петрозаводск, Южно-Сахалинск, Нижнекамск, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Саранск, и соседний Тамбов.

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#перелеты #пассажиры #
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Комментарии (2)

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Липчанин

26 секунд назад
Одно из двух - или на месте найдут, или побухать летят....
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Увася

23 минуты назад
Бред сивой кобылы...супер новость Липецкой области.
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